Propuesta de aumentar lanzamientos de SpaceX divide a residentes en Condado Cameron

La posibilidad de que aumenten los lanzamientos espaciales de Space X mantiene divididos a los residentes del Condado Cameron, según quedó demostrado durante una reunión pública organizada por la Administración Federal de Aviación que se llevó a cabo este pasado martes en Brownsville.

Mientras Elon Musk está enfocado en llegar a marte, en Brownsville la gente está más preocupada por asuntos más terrenales como la economía y la calidad del agua, lo que salió a relucir durante la junta. Aunque con sus lanzamientos Space X ha puesto la atención sobre el Valle del Río Grande, sus residentes aún no se ponen de acuerdo si esto fue bueno o malo.

"Me emocionó mucho cuando Space X vino acá", admite el empresario Shayne Wilson. "La Isla siempre se llena de turistas cuando hay un lanzamiento. Entonces, si pasamos de cinco a 25 por año, pienso que eso será un gran impulso para la economía", añade Wilson.

Sin embargo, el Dr. Christopher Bazaldú opina de forma diferente. "No podemos sacrificar nuestra tierra por la fantasía de un millonario que quiere ir a Marte", dice el también cofundador de Sotxejn. "Ellos no están mejorando la economía. Todas sus ganancias van para sus accionistas", asegura.

Al final, la diferencia parece estar en la confianza, o la falta de ella, que se le tiene sobre la empresa de Musk.

"No me gustaría que ellos arrojaran cosas al océano, porque yo vivo de la industria de la pesca. Pero yo creo que Space X tomará las precauciones necesarias para que eso no pase", afirma Wilson.

A Bazaldú le preocupan los efectos que tendría un aumento en la actividad en SpaceX. "Ellos están contaminando más de lo que dicen. Entonces, si con un lanzamiento contaminan, ¿qué pasará con 25? De seguro la contaminación aumentará", añade.

Aunque en la reunión participaron algunos funcionarios de Space X, quienes hablaron con algunos asistentes, declinaron realizar comentarios con la prensa.