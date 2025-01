Sitios para protegerse del frío en el Valle del Río Grande

Una vez más bajan las temperaturas y para quienes carecen de una calefacción eficiente o un hogar cálido esto representa un inconveniente. Sin embargo, ya puede buscar refugio en varios lugares en el Valle del Río Grande.

A continuación les presentamos los lugares disponibles. Recuerde que algunos de estos lugares solicitan que lleve sus medicamentos, de ser que tome alguno.

Pharr

Dónde: The Deaf and Hard of Hearing Center

Cuándo: De lunes a jueves, viernes de 9:00 AM a 12:00 PM

Hora: 9:00 AM hasta 5:00 PM

Dirección: 1006 S. Cage Blvd., Suite 2

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Roma

Dónde: Departamento de Bomberos

Cuándo: A partir del lunes 6 de enero

Dirección: 901 E Grant St, Roma-Los Saenz

Las mantas y almohadas son limitadas, por lo que piden a las personas que lleven las suyas. Igual sucede con los productos de higiene personal y los medicamentos.

Río Grande City

Dónde: RGC Public Safety Building

Cuándo: Desde el 7 de enero al 10 de enero

Hora: 7:00 PM hasta 7:00 AM

Dirección: 650 N FM 755

No se aceptan mascotas.

Debe llevar sus artículos de higiene, manta, almohada y medicamentos.