Sin paz hijas de mujer de McAllen que desapareció y cuyos restos recién fueron identificados

La familia de una mujer del Valle del Río Grande desaparecida hace más de tres décadas, finalmente tiene una respuesta sobre su ausencia.

No es para menos. Las hijas de Nora Elia Castillo llevaban 34 años buscando una explicación a la desaparición de su mamá. Telemundo 40 habló con ellas y afirman que pese a que finalmente encontraron los restos de Nora, hasta hoy no tienen justicia y mucho menos paz.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En junio de 1988 un granjero en Springfield, Colorado, encontró restos humanos en medio de la nada, a 900 millas de McAllen, Texas. En aquel momento las autoridades no pudieron identificar la osamenta ni determinar cómo había muerto. Tuvieron que transcurrir muchos para que se supiera quién era. Sin embargo, el crimen sigue sin resolverse.

Everett Brisendine, médico forense del Condado Baca, en Colorado, explica que inicialmente se hizo una reconstrucción facial, análisis de ADN y se trató de identificar a la víctima a través de la impresión de registros dentales, pero nada resultó. Así que los restos fueron sepultados 17 años después del hallazgo bajo el nombre de Jane Doe y el caso se enfrió.

Durante todo este tiempo Crystal y Josie, las hijas de Nora, vivieron separadas de su madre. "No nos permitían hablar de ella. Nada. Ni siquiera hacer preguntas", recuerda Crystal. A ambas les hicieron creer que su madre las había abandonado. "Yo tenía la corazonada de que no era verdad", añade Crystal. "Pero fue lo que nos hicieron creer, que nuestra madre no quería saber de nosotras, que no nos quería. Pero en mi corazón yo sabía que no era verdad", agregó.

En diciembre del año pasado se exhumaron los restos de Jane Doe y los investigadores obtuvieron nuevas muestras para analizar el ADN, mismas que fueron ingresadas como un perfil en Namus, el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y no Identificadas. No fue hasta septiembre de 2022 que se encontró una posible coincidencia de ADN.

"Ha sido un gran caso", dice el médico forense. El resultado identificó a Jane Doe como la madre de Crystal y Josie, quienes recibieron la tan esperada noticia 34 años después. "Nos dijo que con la muestra de nuestro ADN y con el de mi tía y primos encontraron un resultado positivo. Todo se calmó a mi alrededor y dije: 'Lo sabía'".

Los restos encontrados en esta granja en 1988 pertenecen a Nora Elia Castillo Rojas, madre de Crystal y Josie, quienes inmediatamente viajaron al Condado Baca en busca de respuestas. "Fuimos al sitio donde la abandonaron y luego fuimos al cementerio. Todavía estoy en shock", dice Crystal.

"A este punto todavía no sabemos la causa de muerte o cómo murió y no estoy seguro que algún día lo sabremos", dice el médico forense. El caso ha sido clasificado como un homicidio.

Hasta no saber cómo murió su madre, no habrá justicia ni paz para estas hermanas. "Sería genial poder tener la respuesta completa", dicen las autoridades. "Ayúdenos. Si saben algo de mi madre, por favor digan algo", indica Crystal. Ambas piensan visitar el lugar donde descansa su madre y pronto cambiar la lápida. "Cuando regresemos a poner una lápida, dirá su nombre. La vamos a personalizar. Ya no va a decir Jane Doe”, añade.

Crystal y Josie tienen contemplado exhumar los restos de su madre y traerlos de regreso al Valle del Río Grande, por lo que piden ayuda con donativos. Por otro lado, el homicidio no ha sido resuelto. Si usted tiene información, se pide comunicarse al (956) 681-2221.