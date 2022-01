Si aún no te has vacunado contra el COVID-19 esta puede ser tu oportunidad en Pharr A partir del martes 4 de enero de 2022, todas las dosis 1, 2 y 3 (refuerzos) de la vacuna Pfizer estarán disponibles de martes a viernes, de 9:00 AM a 8:00 PM en la sede de Pharr EMS.