Hombre con demencia desaparece y es hallado en monte en el Condado Starr

Roel Chapa, de 85 años y quien padece de demencia, desapareció de su casa en el Condado Starr, lo que provocó la movilización de personal de varias agencias del orden, incluyendo a los bomberos.

El hombre salió de su casa alrededor de las 7:00 de la mañana y no fue hasta varias horas después que pudo ser localizado. "Fue como a las 9.30 A.M. casi las 10:00 A.M. cuando ya lo hallamos", explica Darío Márquez, investigador de la Oficina del Fiscal del Condado Starr.

Lo encontraron sentado, en un monte cerca de la carretera Alvarez, en el Condado Starr. El estaba sediento y algo cansado. Luego de una revisión Chapa regresó con su familia.

En el operativo de búsqueda participaron varias agencias del orden, al igual que bomberos de La Rosita.

"Lo encontramos aproximadamente como a una milla de la casa donde se fue. Sí estaba caliente. El señor estaba sentado cuando llegó la familia y oficiales que lo hallaron", añade Márquez.

Para las personas con demencia es muy difícil regresar por su cuenta al hogar una vez pierden el rumbo. Es por eso que Márquez hizo varias recomendaciones para las familias que tengan a un ser querido con estas mismas condiciones.

"Los teléfonos, mucha gente usa los teléfonos o airtags, o un reloj también sirve para tener la ubicación. Para saber siempre dónde está un ser querido que pudiera pasar por esta situación", explica Márquez.

La familia de Chapa está inmensamente agradecida con las agencias y cada persona que se unió a su búsqueda.