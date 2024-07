Preocupan los robos con violencia para quitarle el auto y aquí policía explica qué hacer

En la Ciudad de Edinburg hay preocupación porque se han registrado algunos casos de intento de robo de auto con violencia. Pero, ¿sabe usted cómo actuar en caso de estar en una situación como esta?

Por su parte, Gabriel Vela, portavoz de la Policía de Edinburg, reconoció que sí han estado ocurriendo este tipo de casos e invitó a la comunidad denunciarlos.

"Sí, son cosas que existen desafortunadamente. Por eso siempre le pedimos al público que tengan la confianza de hablarnos. Porque desafortunadamente hay gente que no reporta y si no reportas ese tipo de incidente nosotros no podemos hacer nada. por ejemplo, podemos poner más oficiales en el área, si es algo que está ocurriendo constantemente", añadió el también teniente.

La Policía de la Ciudad Edinburg, a través de su portavoz, explicó qué hacer en casos donde tengas que enfrentarte a un delincuente y estés abordo de tu automóvil.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

"Todas las situaciones van a ser diferentes. Si tienes una vía de escape utilízala sin que te lastimes a ti mismo", destaca Vela, quien destaca lo que se debe hacer cuando se sale de un centro comercial y se dirige hacia su auto.

"Siempre tienes que vigilar, estar alerta. No confiase de ningún estacionamiento porque son áreas publicas. En áreas públicas siempre existe la oportunidad para un criminal tratar de aprovechar ese momento que no estés alerta para cometer un crimen", añade el portavoz.

El siguiente paso, cerrar el automóvil. Además, mirar a través del retrovisor y estar alerta en todo momento. Incluso cuando esté parado en un semáforo o señalamiento de alto.

Cuando lo estén siguiendo en un vehículo

"No entretenga al vehículo. Que nos hable a nosotros (a la policía) para mandarle un oficial. Usualmente si están cerca del departamento de policía les decimos que manejen hacia esa área.

"Nosotros no queremos que los lastimen a ustedes ni a nadie más por propiedad material, algo que se puede remplazar. Una vida no se puede reemplazar", resalta el teniente.