Tranquilos y como si fuera de ellos se llevan remolque con electrodomésticos en Mission

Los dueños de un negocio de electrodomésticos en Mission fueron víctimas de los ladrones cuando dos hombre se llevaron un remolque con alrededor de 5 mil dólares en artículos.

Lo mejor es que todo quedó captado en video y claramente se ve cuando una camioneta Chevrolet Tahoe blanca ingresa al estacionamiento, se echa en reversa y en poco tiempo las personas amarran el remolque a su unidad y cometen el crimen.

Cristina Esparza, quien es la propietaria del remolque, explica que tiene alrededor de cuatro años con el negocio de electrodomésticos. Con gran esfuerzo y sacrificio compró el remolque robado.

"Quedó todo grabado (en video). Ellos andaban muy tranquilos. No se veían que tuvieran prisa. A nosotros se nos olvidó ponerle el candado y aprovecharon para llevársela", añade Cristina sobre el robo, que ya fue reportado a la policía del Condado Hidalgo.

A raíz de que el video fue publicado en las redes sociales, Cristina asegura que le habló una señora y le dijo que a ella también le habían robado los mismos hombres.

"Yo soy una mujer de fe. No le deseo nada malo a nadie. Si me la regresan yo no levantaría cargos y todo queda como antes", concluye Cristina.

Si tiene información que ayude a las autoridades a resolver este caso puede comunicarse al (956) 383-8114.