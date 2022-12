Reynosa no tiene lugar para más migrantes y alcalde pide que no lleguen más indocumentados

En Reynosa ya no hay lugar para más migrantes indocumentados, así lo dio a conocer Carlos Víctor Peña, alcalde de dicha ciudad, al asegurar que ya no cuenta con los recursos ni con un lugar que pueda servir de albergue a estas personas que arriban a la frontera en su intento de eventualmente ingresar a Estados Unidos.

Dicha situación es particularmente preocupante ante la proximidad del fin del Título 42, una medida aprobada por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020 para expulsar a la mayoría de los solicitantes de asilo en la frontera escudándose en que representaban un riesgo debido a la pandemia del coronavirus.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

"Hemos construido un centro migratorio nuevo que antes no existía. Hemos aportado recursos municipales para poder atender a la poblacion migrante que se encuentra en la ciudad, pero hay que reconocer cuando ya no se puede", expresó el político.

Una de las personas que se ha visto afectada con lo que está ocurriendo en la frontera es José Hidalgo, un migrante venezolano. "Aquí en México nos han puesto muchos obstáculos, más que todo a los venezolanos. No entiendo por qué", opina el migrante que llegó a Reynosa luego de cruzar siete países en dos meses.

Por su parte, el alcalde recalcó que los migrantes que se encuentren en las calles de Reynosa serán enviados a otros lugares. "Aquí en Reynosa no tenemos la capacidad, el presonal, ni la infraestructura, los recursos para poder cuidar de ellos", añadió el funcionario. Conseguir ropa, alimento y albergue se ha convertido en un gran desafío debido al gran número de migrantes que ya se encuentran en la frontera.

"Por eso le pido a toda la gente que se encuentre en la frontera sur y que esté pensando en este momento venir a Reynosa, que no vengan. No vengan porque no van a poder ser recibidos. No que no queramos, pero ya los números son muy altos", añadió Peña.