Inocentes retos virales pueden abrir la puerta a que estafadores cometan fechorías

Los retos y tendencias virales en los medios sociales pueden ser muy divertidos, pero, aunque parezcan inocentes, en ocasiones pueden llevar riesgos escondidos.

Quizá no sean obvios, pero cada vez que compartimos información y datos personales, estamos abriendo una puerta a los estafadores, que pueden hacer con estos datos una gran cantidad de fechorías.

Las preguntas son totalmente inocentes “¿Qué es algo divertido sobre mí?” “¿El próximo lugar al que quiero viajar?” “¿Mi película favorita?” Son sólo algunas de las incógnitas que muchos están contestando en sus páginas sociales. El reto es divertido, se conoce como “get to know me challenge” o conóceme mejor. El cuestionario parece inofensivo, pero los expertos en seguridad cibernética tienen una advertencia.

"Cualquier pieza de información, por pequeña que sea, que uno ponga ahí afuera, un criminal, un estafador de este tipo, puede llegar a crear un cuadro completo de cuál es el perfil de esa persona, conocerlo suficiente como para ahora hacer un ataque m'as dirigido, quizás con estos mensajes", explica Ismael Valenzuela, vicepresidente de Threat Research en Blackberry.

Y es que, al conocer detalles íntimos de una persona, es más sencillo crear incluso páginas falsas con su identidad y ahora con la inteligencia artificial, hasta su voz pueden clonar para hacer llamadas.

"Estos estafadores están utilizando imágenes manipuladas para dar más credibilidad a este tipo de historias e incluso imitar la voz de alguien", añade el experto.

"Hemos visto muchos casos recientes de personas que se han hecho pasar por un amigo, por un familiar, y que, bajo un momento de presión, en un momento de tensión emocional, han hecho una transferencia de dinero, o le han robado toda su identidad", dice Valenzuela.

Esto le ocurrió a la amiga de la señora Cáceres tras recibir una llamada de un impostor. El "le dijo que era su sobrino, y salió espontánea y puso el dinero como le explicaron , y hasta la tarde les contó a sus hijas qué había hecho, pero ya era muy tarde", relata Cáceres.

El estudiante universitario Eduardo Méndez dice que él es muy cuidadoso con lo que publica en sus redes. "Uno debe tener muy en cuenta con quién comparte lo que uno sube, porque si está en público puede ser muy peligroso".

Pero incluso, si uno cree estar en configuración privada, señalan los expertos, hay que ser precavidos y tomar en cuenta que la información es poder.

"Ninguno está libre de sufrir una estafa, ni en el mundo físico ni en el mundo real. Pero sí que al tener, tú decías antes, la información es poder, lo es para los atacantes, también lo es para nosotros. Si estamos informados, podemos tomar mejores decisiones.

¿Qué debemos hacer si creemos haber expuesto información delicada?

"Si ya hemos dado algún tipo de información personal, muy importante, monitorizar nuestro crédito, bloquear tarjetas rápidamente", recomienda el experto.

Piénselo muy bien antes de compartir detalles personales de manera digital, aunque crea que es “sólo entre amigos”, porque con la inteligencia artificial y todas las herramientas que están a la mano de los impostores, solamente les estará facilitando aún más hacerse pasar por usted para cometer fechorías.