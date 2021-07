Residentes del Valle se unen al llamado por la libertad en Cuba

Decenas de residentes en el Valle del Río Grande, originarios de la isla caribeña de Cuba se solidarizaron también con sus paisanos.

Tal es el caso de Consuelo Guzmán, quien no sabe dónde está su hermano luego de haber sido detenido en La Habana por participar en una protesta.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Mi hermano se unió a la protesta pacífica para protestar por lo que estaba pasando y para ayudar al pueblo y lo agarraron preso. Se lo llevaron a él y otros más…y ahorita no se sabe dónde está”, comentó Guzmán.

La exigencia por la libertad y acabar con la escasez de alimentos y medicinas en la isla ha dado paso a imágenes insólitas que han circulado en redes sociales y medios de comunicación que contrastan con lo que se había escuchado hasta ahora.

“Nada de lo bueno que han dicho de cuba por tantos años es verdad. Todo es mentira. Hay hambre, no hay medicinas, los hospitales se caen, no es ninguna potencia médica, la gente se muere en los hospitales, la gente pasa hambre”, expresó Ariel Delgado.

Y es que Cuba atraviesa la peor crisis económica en décadas que se suma a un rebrote de casos de coronavirus y sufre las consecuencias de las sanciones económicas que buscan presionar un cambio de modelo político.

“Los están oprimiendo, están muriendo. Se quieren meter otros países para que les hagan opresión…ya estamos muy tristes todos los cubanos, estamos angustiados de tanto tiempo ya con tanta opresión”, indicó Richard Rodríguez.

Este lunes la isla amaneció con un apagón en los servicios de telefonía e internet, lo que ha dificultado conocer la situación en el interior del país y la condición de familiares y amigos.

“Les cortaron el internet y no tienen ningún medio de comunicación con nosotros. No sabemos que es lo que está pasando. De momento se puede escuchar algo, pero ya después no se oye nada más,” dijo Guzmán.

La crisis en Cuba también pareciera haber dividido a América.

La Organización de Estados Americanos y la Comisión Internacional de los Derechos Humanos reconocen la legitimidad de salir a la calle a reclamar por medicinas y alimentos. Mientras tanto, Brasil critica la represión de los manifestantes y México ofrece ayuda. Y para el gobierno del presidente Biden, Cuba, se coloca dentro de la lista de sus prioridades.