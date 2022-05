Residentes en Uvalde aprovechan visita de Joe Biden para enviarle mensaje

El presidente Joe Biden tradicionamente asiste a misa, pero el domingo 29 de mayo lo hizo en Uvalde, Texas, en la pequeña iglesia católica Sargrado Corazón, cerca de la primaria Robb. Su visita ocurre cinco días después de la masacre en la que perdieron la vida 19 niños y dos maestras que se encontraban en esta escuela.

La presencia del político y la primera dama, Jill Biden, en esta pequeña comunidad no pasó desapercibida y los residentes aprovecharon para enviarle un mensaje al mandartario.

Carla Pérez, al igual que otras personas en Uvalde, esperaban ver a Biden para hacerle llegar un mensaje. "Es importante que el Presidente sepa que la comunidad de Uvalde aprecia su visita y que queremos ver cambios. Queremos que él haga investigaciones sobre lo que pasó aquí", expresó Pérez a Telemundo 40. Precisamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya indicó que revisará la acción policial durante el tiroteo.

Al evento también acudieron Dolores Gutiérrez y su madre, quienes viajaron desde San Antonio y tampoco pudieron ver a Biden. Sin embargo, al igual que muchos en esta comunidad y sus alrededores venían con una petición. "Debe hacer algo, todo esto es demasiado", dice Dolores refiriéndose a la violencia generada por las armas de fuego.

Al igual que Dolores, Eloisa Sánchez no pudo entrar a misa y se retiró junto a su familia. “Al señor Presidente le queríamos decir que está en sus manos y que puede volverlo a proponer ante el Congreso o el Senado y que esto debe parar y que no puede seguir. Que nuestras criaturas no pueden seguir siendo víctimas de situaciones tan crueles”, dijo la mujer.

Mientras tanto, Carlos González, otro de los residentes de Uvalde, opinó que lo ocurrido en su comunidad “es algo muy duro" pero por parte del Gobierno Federal no espera mucho.

Sin embargo, quienes sí pudieron entrar a misa se fueron confiados en que algo bueno resultará de esta tragedia. “Todo fue un entendimiento sobre el amor que falta en el país, en el mundo. La protección que no hay en las escuelas. Sobre las armas, no que sean removidas completamente, pero que haya mucha más restricción sobre cómo obtener una”, dijo Leticia Juárez, residente tambien en Uvalde.

Lo cierto es que Uvalde es un pueblo que difícilmente podrá cerrar la herida que ha ocasionado esta tragedia.