Residentes en Pueblo de Palmas están cansados de que Agua SUD los deje sin servicio

Residentes de Pueblo de Palmas están molestos y no es para menos. Los problemas con el suministro de agua y la presunta falta de comunicación informando que había que hervir el agua mantiene molesta a toda una comunidad.

Algunos de ellos dicen que el problema de quedarse sin agua es desesperante, pero su mayor descontento es que las autoridades no fueron para avisarles de la situación con tiempo. "Ahora tenemos que ir hasta el Walmart a comprar agua. ¿Por qué? porque nos cerraron el Juniors. Esa es la única tienda que tenemos grande aquí. Hay mucha gente que no tiene carro, que va en bicicleta. Entonces son muchas cosas. Avísenos", denunció Betty Mejía, residente en Pueblo de Palmas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Este lunes 26 de junio Agua SUD informó a través de un comunicado de prensa que sus clientes que debían hervir el agua antes de consumirla. Esta recomendación es específicamente para los clientes que viven en el área que comprende las calles Jarachinas con la Tom Gill y la Milla 4 con la Milla 7.

Los niños, las personas mayores y las que tienen un sistema inmunológico debilitado son particularmente vulnerables a bacterias dañinas y todos los clientes deberían seguir estas instrucciones.

Este miércoles más de 30 personas se dieron cita en un parque comunitario debido a que están cansados de que les corten el suministro de agua. "Un accidente o un incendio no esperen que se les salve nada por que no hay presión. No hay agua", denunció una residente de Pueblo de Palmas.

Otra residente del lugar, María Adonis, denunció que las tiendas han estado cerrado debido a que no hay agua. "Es una cosa básica para la humanidad. Necesitamos tener agua. No nos la pueden estar cortando al momento que ellos quieran", dijo.

Por su parte residentes aseguran que son varias las semanas con el mismo problema y se han afectado tanto los hogares como los negocios.

"Yo comprendo que es un riesgo para la salud usar un agua que no sabemos si está bien o no. Yo fui a hablar con el Agua SUD y me dijeron que tenían varios proyectos pero no tienen para cuándo", dijo Laura Hernández.

Por lo pronto ellos buscan respuestas y soluciones a un problema que parece no tener fin. Mientras tanto, el condado espera hablar con los residentes en los próximos días para aclarar la situación.