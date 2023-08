Residentes en Hacienda West no quieren excusas y lo que desean es que AEP Texas les instale la luz

Los residentes de Hacienda West, en el Condado Cameron, exigieron una respuesta contundente de parte de AEP Texas debido a que carecen del servicio de energía eléctrica y no saben con certeza cuándo les llegará la luz.

Para expresar su inconformidad, ellos acudieron a la oficina de AEP Texas este pasado lunes y la realidad es que se les está agotando la paciencia. "La comunidad ya no quiere escuchar excusas. Ya no quiere escuchar que dos semanas, que no sabemos. La comunidad quiere respuestas. La comunidad quiere luz", denunció Agripina Gómez.

Hasta el momento son alrededor de 20 las familias afectadas por la ausencia de servicio eléctrico.

"Ya la comunidad está cansada. El calor es muy extremo. Los niños están comenzando la escuela y realmente van a necesitar luz para hacer sus tareas. El bajo rendimiento va a seguir porque los niños no van a poder llegar a hacer su tarea. No tienen electricidad", señaló Rosalba Guzmán, residente en Hacienda West.

No cabe duda de que la falta de electricidad está golpeando duramente a los que viven en esta comunidad. "Tienen que pagar a veces sus terrenos tarde. ¿Por que? Porque tienen que tener dinero para la gasolina. Realmente las personas viven al día", relató Guzmán.

Según la compañía de electricidad AEP, faltan varios documentos para que puedan iniciar los trabajos en Hacienda West. Los papeles que faltan se los están solicitando al dueño original de los terrenos.

Por su parte, el portavoz de AEP Texas, Eladio Jaimez explicó que el plan es comenzar con los trabajos a final de mes. "¿Cuándo creen que recibirían los trasformadores? Eso no les podría dar fecha. Ni les voy a decir x meses. No les quiero decir algo y luego no vaya a pasar", añadió el portavoz.

Mientras tanto la comunidad continúa esperando por el día en que finalmente tengan servicio de energía eléctrica en sus hogares.