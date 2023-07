Residentes en Brownsville no tienen vida por la gran cantidad de polvo en su colonia

Es fastidioso lidiar con el polvo, bueno ahora imagínese vivir en una subdivisión donde el polvo cubre las casas, los carros, las albercas y obviamente las calles. Esta es la dura situación que están atravesando algunos residentes de la colonia Villa del Rey sección 2, en Brownsville.

Los vecinos enfrentan este problema desde hace 20 años y aseguran estar cansados, al igual que muy preocupados, ya que afirman la cantidad de polvo ha aumentado notablemente en los últimos meses.

René Hinojosa, residente de la colonia dice que su propiedad "está completamente llena de polvo. Completamente saturada de polvo, mis carros, mis perros, mis arboles, toda la propiedad". Mientras que Elizabeth Puente, también residente en el área, explica que "durante la noche parece neblina, por que es mucho el polvo que genera esa fabrica".

Otra de las personas que se quejó es Juan José Buenrostro. "Son dos veces por semana que cambio mi filtro del aire acondicionado. Casi sale puro soquete de tierra", dice.

Los vecinos aseguran que las operaciones que realiza la empresa Milwhite han desatado una serie de problemas de salud.

Este precisamente es el caso de Buenrostro, quien afirma que el polvo está afectando su salud ya que le está causando infección en los ojos "y si quieren pruebas aquí traigo del doctor. Me está haciendo daño y me está haciendo daño en la garganta. Yo no hablo así es por este polvo que esta aquí".

El caso de Elizabeth Puente es similar ya que dice que sus hijos viven constantemente con alergias nasales. Incluso, Aclemi Sánchez explica que quien desea hacer una carne asada afuera no puede, ya que el polvo lo cubre todo y no se sabe qué tipo de mineral es.

Estos residentes aseguran que se sienten frustrados y desprotegidos ante esta empresa.

De acuerdo con la comisionada Linda Macias, del Precinto 2 de Brownsville, el Departamento de Salud ya recibió el informe de la TCEQ. El problema es que la compañía obtuvo su licencia para operar del estado de la Comisión Ambiental de Texas y Calidad Ambiental.

"Estamos pidiendo una cita con TCEQ con los vecinos y también con la compañía, con los representantes de la compañía, tenemos cita con ellos y estamos buscando que medios para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida.