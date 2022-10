Residentes en Brownsville denuncian que problema de tarifas altas sigue sin ser atendido

La auditoría forense al proyecto Tenaska ni la más reciente reunión de la Mesa Directiva de los Servicios Públicos de Brownsville, (BMUB, por sus siglas en inglés) atiende lo más importante para algunos residentes, como ellos mismos han denunciado, las altas tarifas que siguen teniendo que pagar.

Por su parte, personas en Brownsville afirman que ya no confían en la mesa directiva y que los pasos que estarán tomando no traen soluciones a los problemas que ya enfrentan. "Si nosotros como ciudadanos no hubiéramos hecho nada respecto a estas tarifas, cuánto tiempo más ellos hubieran escondido esa información. Y es lo que a mí me preocupa muchísimo. Muchos fondos, fueron millones de dólares y pues no pasó nada", denunció Liliana Galindo, quien vive en Brownsville.

Aunque la junta del pasado lunes finalizó y no se informaron los pasos que estarían tomando, el martes a través de un comunicado de prensa BPUB indicó que consideran "prudente conceder a las personas en la lista un plazo determinado para responder a las opiniones y alegaciones hechas en la auditoría".

Además, se indicó que realizarán "una revisión acelerada de la auditoría. Ya sea internamente o con ayuda de profesionales externos para ayudarnos a clasificar hechos y presentar una base precisa para avanzar".

"No hay confianza y realmente ahorita no hay muchas respuestas", añadió Galindo. "Esto como quien dice, ni nos ayudó ni nos va a solucionar el problema que tenemos, que es esas tarifas súper altas", agregó.

Por su parte la congresista Mayra Flores solicitó que se realice una investigación y le recordó a los funcionarios en BPUB que están ocupando los cargos gracias a la gente de Brownsville. Por el momento ninguno de los miembros de la mesa directiva se ha expresado a los medios.

