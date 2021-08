Regreso a clases: Medidas de Rio Grande City CISD para evitar brotes de COVID-19

RIO GRANDE CITY, Texas - La administración del distrito escolar de Rio Grande City CISD/Grulla ISD tuvo una conferencia de prensa este miércoles sobre las medidas que se estarán implementando para el regreso a clases presencial.

El primer día de clases está programado para el martes, 17 de agosto.

Entre las medidas del distrito escolar, se encuentran:

Solicitar a todos los empleados, estudiantes y visitantes del distrito escolar a utilizar la mascarilla en todo momento

Tomar la temperatura a toda persona que entre a un edificio del distrito escolar

Tomar la temperatura a todos los alumnos que utilicen el autobús escolar, cada vez que se utilice el autobús será desinfectado

Desinfectar los salones y todas las instalaciones escolares con químicos antivirales, antimicrobianos y antibacterianos semanalmente o por necesidad

Instalación de dispositivos libre de manos en los baños para minimizar el contacto. Esto incluye los inodoros, los lavamanos y secador de manos

Cierre de las fuentes de aguas regulares y la colocación de fuentes con sensores para que estudiantes lleven sus botellas y recipientes para llenar el agua

Protectores en cada escritorio

Compra de mesabancos para cumplir con el mínimo de tres pies de distancia entre cada estudiante. Se hará lo posible por aumentar la distancia a seis pies

Límite de 18 a 20 estudiantes por salón de clases

Compra de purificadores de aire para salones y autobuses escolares

Compra de equipo con rayos ultravioleta para desinfectar superficies

El distrito escolar informó que tuvo una reunión con la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) y el comisionado de educación el pasado viernes.

De acuerdo con la administración, TEA no les permitió a los distritos escolares ofrecer la opción de instrucción virtual como alternativa. La única excepción que se les permitió es ofrecer clases virtuales a aquel estudiante que de positivo a COVID-19 o que tenga alguna enfermedad altamente contagiosa (como influenza, varicela, etc.) y solamente se le puede dar instrucción virtual por no más de 20 días.

Dicha instrucción virtual sería de 2 a 4 horas en el día y se dará por un tutor o maestro que no necesariamente sea el maestro de salón.

Funcionarios del distrito escolar afirmaron que seguirán monitoreando los casos de COVID-19 y manteniendo comunicación con el condado Starr para determinar si hay que hacer algún cambio en los protocolos.