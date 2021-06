Joven se recupera tras aparatoso accidente ocurrido sobre la autopista 281

Ha pasado un mes del accidente que le cambió la vida a Tania Soto, quien fue una de las lesionadas en el accidente ocurrido sobre la autopista 281 al norte de Edinburg.

“Me despierto en las mañanas y pienso que fue todo un sueño, es muy doloroso,” comentó Soto.

El choque ocurrió el 4 de mayo cuando un joven quien viajaba en dirección contraria se impactó con una camioneta y ocasionó una carambola.

Este accidente le arrebató la vida a su pareja, Víctor Bazán, y la dejó con heridas severas. Hasta el momento, Tania ha tenido tres cirugías.

“No nada más me quitaron como yo poder caminar y todo, también me quitaron a mi compañero, con la persona que yo estaba todos los días; no puedo ni cuidar a mi hijo, nada, no puedo hacer nada,” expresó Soto.

Tania tendrá que vivir por el resto de su vida con placas y tornillos en uno de sus brazos y en una pierna. Los doctores dicen que no se recuperará a un 100%.

“Que después de cuando ya pueda caminar que como quiera no va hacer lo mismo, no voy a tener la misma fuerza ni en el brazo ni en el pie, porque me pusieron nueve tornillos en el brazo y una placa y en el pie me pusieron 12 tornillos y una placa,” explicó Tania.

Su hijo Gabriel es su motor y su mayor motivación para seguir luchando.

Sin embargo, mientras se recupera, las cuentas del hospital siguen acumulándose.

“Quiero hacer la terapia y ponerme lo más fuerte que pueda para seguir con los planes que teníamos yo y él, quiero que se sienta orgulloso, aunque él no esté aquí,” dijo Soto.

“Ella aplicó para una ayuda y cubrió una parte de la cirugía, pero no todo,” dijo San Juanita Martínez, madre de Tania.

Por lo que la familia está organizando una venta de platillos para este domingo, 6 de junio al mediodía con el fin de recaudar fondos para los gastos médicos de Tania.

La actividad se llevará a cabo en Double Whammy’s ubicado en 4805 Doffing Road en Mission. Si deseas apoyar a Tania con algún donativo, puedes llamar al 956-960-0095.