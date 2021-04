Reconocen a mujer transgénero por su labor en la comunidad LGBTQ en el Valle

Cada 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénera, fecha sumamente importante pues se creó con el fin de concientizar y sensibilizar a la población para acabar con la discriminación hacia esta comunidad.

Y en la comunidad LGBTQ en el Valle del Río Grande, Samantha Rose Montemayor Morales recibió un importante reconocimiento por su labor.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Felicidades a esta gran guerrera” fueron las palabras con la que se reconoció en las redes sociales a Samantha Rose, quien ha recibido el reconocimiento por parte de la Campaña de Derechos Humanos, una de las organizaciones civiles de apoyo a la comunidad LGBTQ más grandes del país en esta fecha especial.

“Es un día en el que nosotros tenemos la oportunidad de orgullosamente decir que somos trans. Somos igual que como cualquier otra persona de nuestra comunidad. Merecemos los mismos derechos auqnue muchas veces esos derechos no se nos dan,” dijo Samantha Rose.

Una encuesta de Gallup indicó que el 11.3% de adultos LGBTQ, se identifican como transgénero.

Samantha conoce la dificultad con la que aún viven muchos de ellos alrededor del mundo, por eso, hoy es un día importante para recordar que todos merecemos un hogar donde podamos sentirnos seguros independientemente de nuestra orientación sexual e identidad de género.

“Muchas veces nuestra comunidad no ha querido entender que tenemos a muchas diferentes personas en esta comunidad y todos merecemos el mismo derecho. Si tú llegaras a conocerme en vez de juzgarme, podrías vivir conmigo más fácil o sin ninguna complicación. Sabrías que soy como cualquier otra persona, podría ser un miembro de tu familia,” expresó Samantha Rose.

A pesar de que la lucha ha sido por años, aún continúan los atropellos y acosos contra esta comunidad.

“Yo he tenido personas que me dicen ¿tú quieres que nosotros te aceptemos? Yo les he dicho que no quiero que me aceptes, yo me he aceptado a mi misma hace mucho tiempo. Yo lo único que pido es respeto,” sostuvo Samantha Rose.

Pero todos podemos hacer más mediante el reconocimiento, respeto y aceptación a esta comunidad para que se hagan valer sus derechos no solo en el Día Internacional de la Visibilidad que fue fundada en el 2009, si no todos los días del año.