McAllen ISD entre las escuelas más saludables del país

El distrito escolar de McAllen está entre las "escuelas más saludables de Estados Unidos", según la Alianza para una Generación Más Saludable.

Este reconocimiento se otorga por mejorar las prácticas relacionadas con la salud de los niños.

Más participación en deportes y reducir el consumo de azúcares, fueron dos de los componentes que siguió McAllen ISD para ser reconocidos entre los más saludables de la nación.

Los expertos evaluaron la capacidad de las escuelas para servir comidas saludables, hacer que los estudiantes estuvieran más activos y apoyarlos en su bienestar personal.

"Un niño completo no es nada más como esta en la academia, porque si ese niño no está bien en su salud, va haber problemas," sostuvo Mario Reyna, coordinador de salud y educación física del distrito escolar de McAllen.

En años anteriores McAllen ha tenido las tasas más altas de sobrepeso y diabetes. Y ahora con los niños en casa, se teme que su rutina de alimentación se vea afectada.

"El niño va a hacer lo que el padre hace, yo sé que es comprar la comida correcta, si tú no compras los dulces, las galletas, el chocolate, la leche de vainilla que es tan rica y me encanta, si no lo tienes en la casa el niño no lo va a poder comer," dijo April López, especialista en cuidados de la familia.

Y es que implementar alimentos alto en vitaminas, ayuda no solo a su nutrición, sino también a su correcto desempeño escolar.

Entre los hábitos saludables también esta incentivar el ejercicio físico diario.

McAllen ISD recibió la distinción por dos años y anima a todos las familias a mantener rutinas sanas de alimentación en la pandemia con el fin de tener una sus hijos con una mejor calidad de vida y un organismo saludable.