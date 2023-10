Recolectan donaciones para familia del teniente Milton Reséndez

La Policía de Harlingen se encuentra recolectando donaciones para la familia del teniente Milton Resendez, quien murió el pasado miércoles mientras cumplía con su deber como policía en la Ciudad de San Benito.

Las donaciones pueden ser entregadas este viernes 20 de octubre y el sábado 21 de octubre en el Harlingen Convention Center, ubicado en el 701 de la calle Harlingen Heights, según una publicación realizada por la Policía de Harlingen en su página de Facebook.

Los agentes estarán en el lugar ambos días con motivo de la carrera 5k Run with the Heroes que se efectúa este sábado 21 de octubre a las 8:00 am en Harlingen.

Policía de San Benito escolta restos del teniente

Agentes del Departamento de Policía de San Benito escoltarán el cuerpo del teniente Milton Reséndez desde el Hospital Valley Baptist, en Harlingen, hasta la Funeraria Buck Ashcraft, en San Benito, a partir de las 3:00 pm.

La Ciudad de San Benito y la policía piden evitar el área cerca del hospital para ayudar a aliviar cualquier congestión vehicular innecesaria.

Los arreglos funerarios para el teniente aún están pendientes.