Corre el tiempo para solicitar la Real Id si planifica viajar pronto

Si usted es de las personas que acostumbra viajar y todavía no cuenta con una identificación Real Id que cumpla con los nuevos requisitos impuestos por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) pues sepa que se le está por terminar el tiempo de solicitar una, lo que dificultará sus posibilidades de cruzar la frontera o viajar en avión.

Saber si su identificación es válida es sencillo ya que debe tener una estrella en la esquina superior derecha. Si no es así, tiene hasta antes del próximo 7 de mayo para solicitar una.

Para obtener una Real Id debe tener los siguientes documentos:

Comprobante de identidad (certificado de nacimiento o pasaporte)

Tarjeta de Seguro Social

Dos comprobantes de su dirección física y postal

Por el contrario, si su identificación no cuenta con esta estrella, estos son los documentos que te pueden servir como identificación aprobada, como:

Pasaporte estadounidense válido

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de viajero confiable (Global Entry)

Una tarjeta TWIC

"En el caso de que una persona no tenga una documentación que pueda probar que está legalmente en Estados Unidos, no se arriesgue. No utilice el aeropuerto para hacer un vuelo doméstico", advierte el abogado de Inmigración, John Hayes.