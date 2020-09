Reaccionan a fallo de corte sobre poner fin al TPS de cientos de miles de inmigrantes

Este lunes la corte federal de apelaciones del noveno distrito de California falló a favor de la Casa Blanca permitiéndole al gobierno del presidente Trump terminar por ahora con el Estatus de Protección Temporal conocido como TPS, por sus siglas en inglés.

Cientos de miles de inmigrantes podrían verse afectados con esta decisión.

Y es que la decisión 2-1 de este lunes emitida por un panel de tres jueces permitirá a la administración del presidente Trump deportar a unos 300,000 salvadoreños acogidos bajo TPS.

Esta decisión ha tomado por sorpresa a los activistas y personas que son beneficiadas por el TPS.

“El panel de decisión de ayer nos sorprendió. En verdad no esperamos una decisión así, pero sí entendemos que estamos en año electoral. Y estos dos meses va a haber noticias como esta. Sabemos que esta administración no es amiga de los DACA, no es amiga de los TPS, en fin no es amiga de la inmigración,” expresó Nelson Reyes, de CARECEN Houston.

El programa TPS les permite a inmigrantes de países que han experimentado desastres naturales, conflictos armados o eventos extraordinarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Sin embargo, el gobierno del presidente Trump argumentó que este beneficio debía terminarse ya que los países que habían sufrido algún tipo de desastre natural o conflicto ya se habían recuperado.

Este permiso debe ser renovado periódicamente ya que las autoridades migratorias estadounidenses lo emiten por una duración de seis a 18 meses, por lo que abogados de inmigración recomiendan en seguir renovando su permiso de TPS aunque la corte federal haya fallado a favor de terminar este programa.

“Vayan comoquiera y oriéntese con un abogado para que sepan en efecto qué opciones tiene la persona hacia el futuro y ver si hay alguna manera que podemos cambiar de algo temporero a, pues, algo permanente,” sostuvo Alejandro San Miguel, abogado de inmigración.

Se espera que esta decisión sea apelada y llevada a la corte suprema de estados unidos mientras tanto se espera que los beneficiarios del tps sigan en su lucha de continuar con sus sueños en este país.