Proyecto Azteca tiene dinero para hacer realidad el sueño de tener un hogar propio

Proyecto Azteca tiene fondos disponibles para construir viviendas nuevas para familias integradas por hasta ocho personas, por lo que exhorta a los interesados que residan en el Condado Hidalgo a que llenen la solicitud necesaria para beneficiarse del servicio que ofrece esta organización.

Pero antes de que se emocione, debe saber que para cualificar necesita tener un terreno disponible que no lo deba.

Aunque una vez terminada la residencia la persona tiene que pagarla, solo le cobraran el principal, no los intereses. Incluso, no necesita tener un crédito perfecto para beneficiarse.

"Estamos construyendo casa nuevas de dos, tres y cuatro recámaras. Son casa que tienen todo listo", explica Amber Arriaga, del Proyecto Azteca. "Son casa que ya tienen todo listo, ya tienen el AC, ya tiene refri, estufa", añade.

Las solicitudes están disponibles en las oficinas de Proyecto Azteca, ubicadas en US-83 BUS, en San Juan. Ahí puede entregarla. Las preguntas son sencillas, preguntan la información del solicitante, si está dispuesto a reubicarse y qué tipo de construcción solicita.

En cuanto al crédito y cuánto necesita ahorrar, Amber destaca que eso va a depender de cuán grande sea la familia y los ingresos anuales.

Aunque Proyecto Azteca cuenta con programas de reconstrucción de hogares, en estos momento lo fondos disponibles solo se pueden usar en construcción de nuevas casas para aquellos que van a tener un hogar por primera vez.

Para más información puede llamar al (956) 702-3307.

