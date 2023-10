Productos que no puede traer de México para el Día de los Muertos

Mientras la comunidad fronteriza México-Estados Unidos se prepara para la próxima festividad del Día de los Muertos, funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos advierten al público viajero que ciertos artículos agrícolas utilizados en decoraciones tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Estos productos pueden ser portadores de plagas y enfermedades nocivas, como el huanglongbing de los cítricos.

El huanglongbing, también conocido como HLB o enverdecimiento de los cítricos, es una enfermedad causada por una bacteria que puede infectar la mayoría de las variedades de cítricos y algunas plantas ornamentales como el jazmín anaranjado. Si se permite su propagación, puede ser devastadora para la industria citrícola estadounidense. Esta peligrosa enfermedad vegetal se detectó por primera vez en EE.UU. en 2005, en el condado de Miami-Dade, Florida. Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., el huanglongbing es una de las enfermedades de los cítricos más graves del mundo. No existe cura conocida para esta enfermedad que mata a los árboles de cítricos y reduce enormemente su producción.

Muchas comunidades fronterizas celebran el Día de los Muertos construyendo altares o monumentos conmemorativos para honrar la vida de seres queridos o personas famosas que han fallecido. Las flores que suelen utilizarse en estos monumentos son la caléndula amarilla y naranja y otras plantas ornamentales como la murraya o el jazmín naranja. La murraya es una planta huésped del psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri Kuwayama, un insecto que puede ser portador de la bacteria que causa el huanglongbing y cuya entrada en EE.UU. está por tanto prohibida.

"Queremos recordar a los viajeros que hay ciertos tipos de vegetales y cítricos cuya entrada en EE.UU. está prohibida", ha declarado Sidney Aki, Director de Operaciones de Campo de la Oficina de Campo de San Diego en un comunicado de prensa. "Proteger los recursos agrícolas de EE.UU. de plagas y enfermedades invasoras es crucial para garantizar la vitalidad económica", añade.

Estos cítricos están prohibidos

Entre los cítricos prohibidos figuran los siguientes: naranjas, pomelos, mandarinas, naranjas agrias y limas dulces. Otras frutas populares que también están prohibidas son las guayabas, los mangos, los melocotones y las granadas.

Además de estas frutas, está prohibida la importación de plantas de tomate y pimiento procedentes de México. Esta prohibición entró en vigor en noviembre de 2019 para evitar la propagación del virus del fruto rugoso marrón del tomate, que puede causar una pérdida severa de frutos en los cultivos de tomate y pimiento.

No declarar los artículos agrícolas prohibidos puede dar lugar a multas. Las sanciones por artículos agrícolas prohibidos no declarados oscilan entre $ 500 para la importación personal y $ 250,000 para la importación comercial.

Para comprender mejor cómo los viajeros pueden salvaguardar la industria agrícola estadounidense y evitar la importación de artículos prohibidos, deben consultar las páginas web "Bringing Food into the U.S." y "Can I Bring it", situadas en:

