Presente el alcohol en dos de los tres choques mortales ocurridos en 72 horas

Oficialmente se comprobó que el alcohol estuvo presente en dos de los tres choques mortales ocurridos en las últimas 72 horas en el Valle del Río Grande por lo que las autoridades quieren prevenir más muertes durante la celebración del 4 de julio.

En las carreteras la vigilancia es extrema estos días y pese a que el mensaje se repite, hay quienes definitivamente no toman precauciones al manejar. El domingo, el encontronazo entre dos vehículos tuvo saldo mortal.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

“El conductor de una Chevrolet Suburban iba hacia el este por la FM 2812 y se impactó contra el cobalt”, explicó María Montalvo, portavoz del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en ingles).

El accidente quedó captado en cámara. Un video de vigilancia de este negocio cercano a la escena captó el choque que cobró la vida de dos personas. “El conductor y el pasajero del Chevrolet Cobalt fallecieron en la escena”, añadió Montalvo.

El conductor, identificado como Domingo Rodríguez y su pasajero, Mateo Guzmán, murieron instantáneamente. Autoridades aprovechan para enviar un recordatorio a los conductores.

“Queremos pedirle a la comunidad que tomen conciencia en este tipo de situaciones y que no piensen que nada más queremos amargarle la fiesta o que somos estrictos sin ninguna razón”, destacó Jorge Rodríguez, portavoz de la Policía de Mission.

En Mission la policía participa en el programa STEP, para evitar que tragedias cómo esta se repitan. Mientras que DPS advierte que “sí van a estar manejando, abróchese el cinturón. Es ley en Texas que cada persona debe estar abrochado con el cinturón. Está comprobado que el cinturón sí salva vidas. No esté manejando a exceso de velocidad y obviamente no esté manejando bajo la influencia de drogas o alcohol”, destaca Montalvo.

Tal y como lo hizo Juan Antonio Pérez, quien embistió a un peatón con su camioneta GMC la madrugada del domingo en las calles Alamo y Wisconsin. La víctima murió, y Pérez fue detenido. Enfrenta un cargo por homicidio imprudencial y $300,000 de fianza.

“En estos días festivos nuestros patrulleros han estado trabajando, parando a conductores que están cometiendo infracciones de tráfico”, agregó la Portavoz del DPS.

En Edinburg, un hombre de 37 años murió cuando perdió el control de su motocicleta en la lateral de la carretera 281.

Si toma, no maneje. No ponga en peligro su vida ni la de sus seres queridos o peor aún, no quiere terminar tras las rejas luego de haber ocasionado una tragedia.