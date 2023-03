Policía explica qué hacer ante caso de ira al volante para evitar que las cosas se salgan de control

El aumento de agresiones por ira tras el volante preocupa a las autoridades. En la última semana han salido a las luz dos casos de conductores peleando en plena calle, por lo que le pedimos a la policía recomendaciones de qué deben hacer las personas para evitar caer en provocaciones y agresiones.

Pero, ¿qué hacer para no convertirnos en víctimas ni caer en provocaciones o enfrentar multas? La discusión surge tras episodios como el ocurrido en McAllen, donde lo que parece ser una discusión, rápidamente escaló a puños.

El incidente ocurrió a plena luz del día. En la última semana salió a la luz otro caso de agresión en la vía pública en Brownsville, lo que ha ocasionado preocupación.

"Ninguna de estas acciones justifica la exhibición o el uso de un arma de fuego. Si una persona exhibe el arma de fuego, o peor aún, hace un disparo con un arma de fuego, va a enfrentar cargos muy serios", explica Jorge Rodríguez, portavoz de la Policía de Mission.

Además de los peligros que corremos cuando conducimos, ahora también debemos estar atentos a esas personas que sufren ataques de ira mientras están al volante, ya que pueden convertirse en una seria amenaza.

¿Qué tan frecuente se dan este tipo de incidentes en la comunidad?

"Tuvimos un incidente fuerte hace aproximadamente unos tres meses en el que hubo una persona arrestada por precisamente dispararle a otra", dijo Rodríguez.

Todos podemos tener situaciones difíciles durante el día, pero recuerde que lo más inteligente es no caer en ningún tipo de provocación. Mejor, tome las cosas con calma. Evite ofenderlos. No grite ni haga gestos obscenos. Además, no le siga la corriente. Respire hondo y si las cosas escalan, mejor llame a las autoridades o diríjase hacia una estación de policía.



"En este tipo de situaciones, lo que una persona tiene que hacer es ignorar. Es lo mejor. No vayan a su casa. No manejen hacia su casa. No manejen hacia su lugar de trabajo, porque lo último que nosotros queremos es que esta persona sepa donde vives, donde trabajas y trata de llegar a algún departamento de bomberos o alguna estación de bomberos, o una estación de policía", afirma el portavoz de la Policía de Mission. Además, entre las consecuencias por el comportamiento violento está que una persona puede enfrentar cargos por amenaza terrorista o conducta mortal e incluso llegar a la cárcel.

Las autoridades recalcan que por muy buenos conductores que seamos, siempre podemos cometer errores. Nunca se deje llevar por la ira, no vale la pena… No se arriesgue a perder su libertad.

Un nuevo video de una agresión entre conductores salió a la luz pública luego de que se diera a conocer por parte de la Policía de Brownsville que buscan a una persona de interés a raíz de un incidente ocurrido este pasado miércoles 22 de marzo en la calle Alton Gore.