Hombre es acusado por crimen ocurrido en 2014 luego de que su esposa lo delatara

La Policía de Weslaco esclareció la muerte de Daniel Salazar Burnias, quien fue asesinado el 2 de diciembre de 2014, gracias a que la esposa de ahora acusado lo implicó en el crimen.

El hombre, que ya enfrenta un cargo por homicidio y una fianza de un millón de dólares, fue identificado por Joel Rivera, jefe de la Policía de Weslaco, como Alberto Dávila, de 50 años y residente en Fresno. Su esposa, Karen Sánchez Landeros, fue quien alertó a las autoridades sobre lo que supuestamente hizo el ahora acusado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Relacionado a este caso las autoridades mantienen bajo custodia a otra persona que no fue identificada. Según el Jefe de la Policía, al momento del crimen el detenido era menor de edad, aunque ya es un adulto. Hasta tanto no se determine que enfrentará cargos, no se revelará su nombre.

Rivera enfatizó que la investigación relacionada a este homicidio permanece abierta, por lo que no se puede concluir que estos serán los únicos arrestos relacionados a la muerte de Salazar Burnias.

Según la policía, el arma utilizada en este crimen fue recuperada por las autoridades. Se trata de una pistola nueve milímetros.

La noche del crimen Salazar Burnias viajaba en un auto que recibió siete impactos de bala. Tres de esos proyectiles impactaron a la víctima, incluido uno en el rostro.

Por ocho años este crimen quedó sin resolver hasta ahora que Alberto Dávila fue acusado de este homicidio.

Por u parte, el Departamento de Policía de Weslaco agradeció la ayuda de la Policía de Los Fresnos y de Victoria al igual que del Departamento de Seguridad Pública de Texas y del Servicio de Alguaciles de EEUU para resolver este crimen.

Este caso sigue bajo investigación y las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre este homicidio que se comunique al Departamento de Policía de Weslaco al (956) 968-8591.