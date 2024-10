Planta desalinizadora como solución a la falta de agua en Puerto Isabel

La sequía que se ha vivido durante los últimos años y el duro golpe al campo por la falta de agua ha obligado a las autoridades del Valle del Río Grande a comenzar a buscar alternativas y la construcción de una planta desalinizadora al parecer es la solución.

La realidad es que la deuda de agua de México a Estados Unidos lleva años sin resolverse y todo indica que el vecino país, al menos por ahora, no planea liquidarla, lo que afecta zonas del sur de Texas, como Puerto Isabel.

"Este año pensé que nos íbamos a quedar sin agua. Con tanta restricción me empecé a preocupar", dijo María Guadalupe González, residente de Puerto Isabel.

"Me preocupó que ya no podíamos regar las plantas. No podíamos lavar los carros. Todo por el desabasto de agua", añade Ana Laura Garrido, también residente de Puerto Isabel .

La compañía de agua de Puerto Isabel comenzó a restringir el uso del líquido al percatarse de que el nivel de la presa Falcón estaba en un 19%. Casi entrando a la etapa dos, una de las más alarmantes para la población en relación con el desabasto del agua.

La restricción vigente es obligatoria y todos deben consumir menos agua, explica Carlos Galván Jr., gerente de Laguna Madre Water District.

El desabasto ya es alarmante por lo que Puerto Isabel ya está llevando a cabo un plan para no quedarse sin agua.

Así que buscan aprovechar el agua del Golfo de México realizando la desalinización del agua. "Estamos preparando para hacer la planta esa porque si se acaba el agua del río, por lo menos tenemos este servicio para la gente", afirma Galván.

Debido al aumento en la población en la región y por ser un área de cultivos, el Valle del Río Grande podría quedarse sin agua muy pronto.

Sin embargo, la planta de desalinización podría iniciar operaciones en alrededor de tres años.