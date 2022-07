jóvenes muerte

Ahora que practicarse un aborto enfrenta un grado de dificultad mayor luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el pasado viernes 24 de junio la decisión previa en Roe vs. Wade, cabe destacar que la mayoría de los seguros médicos cubren las pastillas anticonceptivas de manera gratuita o sin copago.

La decisión de la Corte Suprema no afecta directamente el acceso a los anticonceptivos, los que son cubiertos por la mayoría de los seguros médicos bajo la Ley del Cuidado de Salud.

Como explica Mayra Garza, de Insurance Advisory Agency, "sí cubre las pastillas anticonceptivas para la mujer. Incluso cubre el enseñarles cómo funcionan o cómo deberían de tomarse las pastillas¨. anticonceptivas

La mayoría de los planes también están obligados a cubrir los servicios de salud preventiva. "Es bien importante que la mujer se cuide. Lamentablemente es caro el cuidado de la mujer. El tener un seguro que te ayude a que cubra los cuidados preventivos sin costo es algo bien importante", explica Garza.

El seguro médico no pagará las pastillas del día siguiente si la compra sin una receta médica, pero sí si se obtiene una prescripción. Sin embargo, existen organizaciones quienes las ofrecen de manera gratuita.

"Nosotros nos enfocamos en ayudar a educar a las personas y distribuir anticonceptivos de emergencia que a veces se llaman Plan B o morning after pill", afirma Noemi Pratt, de South Texas for Reproductive Justice.

Dicha organización, brinda sus servicios a 12 condados en el sur de Texas. "Desde el comienzo de este año, que ya van 6 meses, hemos mandado 3, 200"

opciones aprobadas por la FDA con receta medica con las píldoras anticonceptivas, anillos vaginales, plan b, entre otros

expertos recomiendan que antes de adquirir cualquier de este tipo de medicamentos, consulte con su médico que método de prevención es el indicado para usted, y cuál de ellos es cubierto por su seguro de salud.

