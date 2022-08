Perdió una pierna por cáncer pero no las ganas de sacar adelante a su familia

Después de ser diagnosticado dos veces con cáncer en los huesos, Luigi García, residente en Los Fresnos, no pierde sus deseos de trabajar y proveer el sustento para su familia aunque en estos momentos camine con ayuda de unas muletas debido a que necesita una prótesis que su seguro médico se niega cubrir.

Las batallas de Luigi comenzaron a los 13 años cuando fue diagnosticado por primera vez con cáncer en una rodilla y luego de múltiples operaciones para tratar de salvar su extremidad tuvo que ser amputada. De eso han transcurrido más de diez años. Recuerda que un intenso dolor fue lo que alertó a su familia de que algo no estaba bien. Poco después Luigi ya no podía caminar y es cuando los médicos encontraron un tumor en su pierna. Era un cáncer silencioso.

"Yo estaba dispuesto a que me amputaran una pierna, pero mi mamá y mi abuela no querían. Querían tratar de salvarla. Pero la parte de la pierna que me quedaba es donde estaba el cáncer", explica Luigi. Diez años después, justo cuando comenzó la pandemia del Covid, recibió la noticia que quiere escuchar. El cáncer había regresado. Los médicos le amputaron el resto de su pierna hasta la altura de la cadera y la vieja prótesis ya no le sirve.

Desde entonces su vida se complicó aún más. Esta vez su situación es diferente. Luigi está casado y tiene una familia.

"Sí, es difícil. Cuando yo tenía mi prótesis yo cortaba el zacate. Podía, cuando iba de compras, (hacer) el mandado o cosas que necesitamos aquí de la casa. Pero yo trato de que no me afecte tanto, porque si yo me deprimo solo, yo solo me voy a acabar como dicen", afirma Luigi.

El no se ha quedado de brazos cruzados y se le ocurrió la idea de vender frutas picadas para sacar adelante a su familia.

Su principal sueño es poder caminar con una prótesis que le sirva, pero por el momento ese deseo está en pausa hasta que consiga el dinero necesario para poder costear la prótesis. Si usted puede ayudar de alguna forma a Luigi para encontrar una prótesis puede contactarlo al 956-243-0025.