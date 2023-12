Pequeño de cuatro años salió intubado y en ambulancia de primaria del distrito escolar de La Joya

Un menor de cuatro años acudió a la escuela el pasado 28 de noviembre como cualquier día, sin embargo salió en ambulancia del lugar y ahora su mamá quiere saber qué fue lo que sucedió.

El menor es estudiante de la escuela primaria Elodia Chapa, del Distrito Escolar de La Joya y el 28 de noviembre le notificaron que había tenido un percance.

"Jamás me mencionaron el estado en que estaba mi bebé. Estaba inconsciente ya. En la escuela miraba hacia arriba y su cuerpo estaba suelto", explica Carolina García, madre del pequeño.

En el mensaje de texto de la maestra sólo se menciona un incidente durante la siesta y que necesitaría ropa. Sin embargo, al llegar su madre de inmediato solicita una ambulancia. El menor acabó en el hospital con varios aparatos médico e intubado.

"Lo intubaron durante el tiempo en que estuvo en la ambulancia. Me dijeron que ya no estaba respirando por sí solito. Que estaba necesitando aparatos para respirar" comentó Carolina.

La mujer solicitó más información pero asegura que no hubo muchos detalles. Agrega que el Oficial del Distrito Escolar de La Joya le mostró algunos videos de vigilancia de los cuales no pudo obtener una copia.

"Si vi que están arrastrando a mi bebé las maestras. La maestra lo está sacando del salón con todo su cuerpo en el piso y arrastrándolo de los bracitos hacia el pasillo", añade Carolina.

Al no obtener ayuda que dice necesitaba, lo denunció y se ha iniciado una investigación. "Mandaron un investigador a que tomara mi declaración y ellos son los que ahorita sí me dijeron que van a ir a la escuela a saber por qué no habían puesto la declaración con ellos también" señala la joven madre.

Hemos contactado al Distrito Escolar de La Joya pero hasta el momento no han emitido comentario sobre el caso.