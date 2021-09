“Me lo mataron”: madre exige justicia por la muerte de su hijo tras pelea en un bar de McAllen

Una madre busca justicia por la muerte de su hijo, quien falleció tras estar involucrado en una pelea que ocurrió dentro de un establecimiento ubicado sobre la cuadra 1600 de la avenida Chicago en el centro de McAllen.

Esperanza Bustamante, madre de Juan Elías III, está muy dolida y molesta ya que afirmó que le arrebataron a su hijo y al padre de sus cuatro nietos.

“Él no merecía que me lo mataran así brutalmente, no. Yo lo que nada más quiero es que se haga justicia”, expresó Bustamante.

De acuerdo con el reporte de la policía de McAllen, Elías III fue hallado inconsciente en el negocio.

“Ya miré que estaba mi hijo en la ambulancia y ya estaba bien mal golpeado. Eso es lo peor que puede ver una madre, ver a su hijo así,” dijo Bustamante.

El reporte policíaco también indicó que Elías III falleció en la madrugada del 17 de septiembre tras haber sido trasladado al hospital luego del incidente.

“Yo no lo pude ver hasta el viernes que le hicimos el rosario, es cuando lo pudimos ver”, sostuvo Bustamante.

Elías III tenía 24 años y ahora le sobreviven 4 pequeños.

“En su cajita le puso a su papá: “papi te quiero mucho, y te voy a echar mucho de menos”. ¿Usted cree un niño de 7 años ya no va a volver a ver a su papá?,” cuestionó Bustamante.

Mientras que esta madre espera saber más sobre el caso de su hijo, el departamento de la policía informó que el incidente continúa bajo investigación.

“Esto de que perdí a mi hijo es muy duro, y yo sé que ni todo el dinero del mundo me lo va a regresar, a mí no me importa, yo solo quiero justicia para mi hijo, es todo lo que quiero… justicia… justicia”, afirmó Bustamante.