“Pansy Pachanga”: proyecto de lucha, historia, diversidad y orgullo

Octubre es el mes la historia LGBTQ y en la actualidad surgen preguntas como ¿cuáles fueron los orígenes de los primeros bares gay en el Valle? ¿Cómo fueron los primeros espectáculos? Y ¿cuál fue el impacto del VIH en los años 80?

Y es precisamente lo que pretende narrar el documental “Pansy Pachanga”.

Noticias Telemundo 40 platicó con los directores del documental y también con Johnny Cat y Jada, dos miembros de la comunidad LGBTQ en el sur de Texas, quienes después de luchar y confrontarse hoy cuentan su historia.

Johnny nunca se identificó como hombre. Nació como Juan Manuel Ornelas. Durante su infancia, vivió momentos que lo atormentaban.

“Yo todo tiempo era diferente. De niño era diferente. ¿Mi mamá me llevó al doctor, dijo hey porque mi hijo se está vistiendo de mujer? Y yo de 5 años andaba jugando en sus maquillajes y todo... Y yo iba e iba tocando las puertas. ¡Hola! ¡Hola todos ¿Johnny? ¿Que, por qué estás vestido? Y yo me sentí como bien uncomfortable,”contó Johnny Cat.

Un domingo por la tarde, Johnny estaba en el coche con su padre --- un pastor--- cuando él lo confrontó.

“Y me dijo te voy a preguntar una cosa, ¿eres gay? ¡Yo dije oh my God! Tenía miedo porque en esa edad no sabes. Tú sabes que eres gay, pero tienes miedo de que te van a hacer o cualquier cosita. Yo dije que no, no soy gay...,” dijo Johnny Cat.

Algo similar sucedió con Jada, quien creció en la década de los 80’ en el Valle del Río Grande donde aún no había un término exacto que le permitiera saber su verdadera identidad.

Su camino para aceptarse como mujer transgénero lo emprendió hace tres años, y no ha sido fácil. Un ataque de odio le cambió la vida. Mientras caminaba cerca de la casa de su abuela, de repente y sin justificación, la atacaron brutalmente.

“Y luego sentí los golpes y también de mi cabeza, de mis labios sangre corrió hacia atrás de mi espalda y le pedí a Dios que me ayudara. Y también si me ayudaba también mi vida, lo veía algo positivo para la comunidad, “contó Jada Joseph De La Rosa.

Después del ataque Jada comenzó su camino a un nuevo despertar… hoy lucha por los derechos de igualdad y ayuda a mujeres y hombres trans en la frontera. Además, emprendió el proyecto Casa Kimberly donde recibe a decenas de personas de la comunidad LGBTQ que buscan ayuda.

“Para mí las cosas aquí en el valle siendo una trans es algo que es una lucha a veces. Pero no lo voy a cambiar por nada porque es una cosa que es ser una persona trans en 2020, es algo bien precioso, algo bien fuerte,” expresó De La Rosa.

A pesar de que Jada sobrevivió al ataque otros no han corrido con la misma suerte. Hace tres años Kimberly desapareció del centro de Brownsville y hasta la fecha se desconoce de su paradero.

Por otro lado, en lo que va de este año 2020, los asesinatos de personas trans han superado el total del año pasado. De acuerdo con la Campana de Derechos Humanos, al menos 31 personas transgénero han sido asesinadas en el 2020, la mayoría siendo mujeres transgénero negras y latinas. En el año 2019, se reportaron al menos 25.

Aunque las personas LGBTQ son cada vez más visibles, aún enfrentan una discriminación severa, estigma y desigualdad.

El documental “Pansy Pachanga” es una mirada a la vida de la comunidad LGBTQ en el Valle con historias de más de 50 personas que mientras luchan por la aceptación y el respeto, han tenido el valor de vivir sin máscaras.

“Da la oportunidad de que la gente vea a estas personas, que sepan que hay personas que sobrevivieron, que pasaron por todas estas luchas y que terminaron sobreviviendo y que ahora están contando sus historias y que oigan sus historias de sus propia en sus propias palabras,” sostuvo Gabriel Adán Sánchez, co-director de “Pansy Pachanga”.

En medio de la pandemia continúan trabajando para poder exhibir muy pronto este documental en festivales de cine con el que esperan visibilizar la realidad de la comunidad LGBTQ en el valle.

“No ha cambiado mucho mi visión de la comunidad LGBT. Creo que casi en todas partes, la comunidad LGBT tiene que luchar. Y aquí en el valle, no es diferente. Creo que definitivamente hay mucha resistencia cultural hacia la comunidad ‘queer’, la comunidad gay y esas cosas aquí,” comentó Ronnie Garza, co-director y productor de “Pansy Pachanga”.

Hoy Johnny emprende su amor por el arte en su propia piel… la espiritualidad y la fe han sido su refugio para salir adelante.

“Decir todo va a estar bien porque cuando pones la energía positiva, todo se va a subir, todas tus vibraciones, todo va a subir sus vibraciones y vas a atraer gente que tienen energía positiva,” afirmó Johnny Cat.

Por su parte, Sánchez compartió: “yo creo que no sabía cuando era joven, cuánto valor, cuánto coraje, cuánto, cuánto valor teníamos nosotros como comunidad para enfrentar a tantas personas y tantas fuerzas que decían que nosotros no teníamos derecho de existir”.

Y así es como “Pansy Pachanga” narra las experiencias de estas personas que son hijos, hijas, hermanos, familiares, o vecinos… personas que pertenecen a una nuestra comunidad, una comunidad diversa.

El documental está casi terminado… su estreno y participación en festivales de cine está programado para el próximo año. Quienes encabezan este proyecto esperan cambiar la perspectiva de la comunidad LGBTQ en el valle y en todo el mundo.