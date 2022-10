Paneles solares dejan a residente en Weslaco inconforme y con deudas

Querer ahorrar dinero está de moda y la realidad es que como están las cosas, más que moda es una necesidad. Así que uno de nuestros televidentes pensó que haría justo eso cuando adquirió un equipo de paneles solares. Pero la realidad fue otra.

Bajo la supuesta promesa de no pagar el recibo de luz, muchos vendedores van puerta a puerta tratando de conseguir clientes que se cambien y utilicen la energía solar. Sin embargo, desconocen todo lo que implica tener este sistema que ha dejado a varios consumidores inconformes y con deudas.

Don Isael Fuentes creyó haber realizado una buena compra al adquirir paneles solares. El contrató a Erus Energy, una compañía con servicio en Arizona, Nuevo México y el Sur de Texas. El asegura que le hicieron varias promesas. "Ellos me dijeron que yo tenía que dar una mensualidad, cierta cantidad de dinero, pero ellos no me dijeron lo que tenía que hacer con otras partes que ellos me iban a poner para que yo pudiera tener la energía eléctrica que necesitaba", explicó el hombre.

Pero ojo, obtener equipo de energía solar no es cualquier inversión, en la mayoría de las ocasiones se necesita un préstamo. Don Isael obtuvo uno de más de $56,000 y la mensualidad quedó en poco más de $900. Y aunque los paneles solares dice sí le funcionaban bien, para él no lograban alcanzar a producir la energía suficiente para el funcionamiento de su hogar. Un compañero de trabajo también contrató a la misma compañía y se topó con el mismo problema. En su casa están estos paneles pero según él, tampoco generan suficiente energía. Ambos acudieron a las oficinas que según la página web están al sur de la Ciudad de Mcallen pero no tuvieron respuesta.

"No he tenido respuesta con ellos. De hecho ayer fui a la dirección que logré contactar a través del teléfono y no nos pudieron recibir. No nos pudieron abrir la puerta. No he tenido contacto con los muchachos que vinieron conmigo a hacerme esta promoción y el nombre que ellos me dieron el número, tampoco he tenido contacto con ellos", añadió Isael.

Contactamos a Erus Energy y dijeron que por denuncias como las de Don Isael, donde no respondían a las llamadas, la empresa ha cambiado de compañía para manejar las quejas de clientes. Agregaron que sus sistemas tienen garantía si estos no están produciendo la cantidad establecida en el acuerdo del consumidor estaban dispuestos a revisar el caso.

Don Isael ya ha solicitado dicha revisión, pero insiste que se le hace injusto pagar por un servicio con el que no está conforme. Además, hay que agregar que en el sur de Texas las compañías de luz solo permiten que los paneles solares se encarguen del 85 por ciento de la energía necesaria en un hogar, dejando una obligación de pago del 15 por ciento restante.

