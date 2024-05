Pagan impuestos en Boca Chica pero no tienen servicios básicos

Hace algunos años dos familias adquirieron propiedades en Mónica subdivision, cerca del área de Boca Chica, pensando que sería un lugar ideal para visitar y descansar. Sin embargo, ha sido todo menos relajante, pues no cuentan con servicios básicos como agua y luz.

Antes de comprar el terreno, Frank Amador asegura que hizo la tarea. "Básicamente era para construir una casita. Hicimos nuestra diligencia. Pues vimos que había electricidad, que habían casas", explica el hombre.

Una de esas casas que tiene servicio de electricidad es la de Francisco Vargas, quien vive en San Antonio. "Tenemos esa propiedad desde el 2006. La usábamos para vacaciones mi familia y yo", añade.

El asegura que el servicio de electricidad sí se pudo instalar y por un tiempo contaron con agua potable. "Había un servicio de que ellos nos llevaban un camión de agua que nos mandaba el condado. Le dábamos una mínima cantidad y ellos nos llenaban el tanque una vez al mes.

En el caso de Frank, desde que compraron ningún servicio ha sido instalado. "Por ejemplo, no hay séptico, no hay agua, no hay luz y como ven tenemos transformadores. Y hay otros vecinos que tienen ciertas facilidades. Ha sido frustrante básicamente", comenta.

Para ellos es inexplicable como estando a una milla de una millonaria inversión, su subdivisión no está equipada con lo básico.

"Estamos aquí a una cuadra de SpaceX y están volando cohetes y nosotros aquí no podemos tener lo más básico que es el agua y la luz y el séptico por permisos que el condado no nos está dando", denuncia Carmina Arredondo.

Aseguran han tratado de obtenerlos siguiendo las instrucciones del condado, pues la zona pertenece a ellos. Incluso, como muestra un recibo, pagaron por los permisos necesarios pero nada sucedió.

"Ya se hizo la aplicación, pagamos los impuestos y no tenemos respuesta El condado no nos ha dado una explicación de por qué pagamos por los permisos. Llegaron y chequearon y después nos dijeron que no había suficiente información. Eso sí es muy frustrante", dice Carmina Arredondo.

Ambas familias han levantado la voz haciendo un llamado a las autoridades correspondientes. Escribieron un correo electrónico a la comisionada Benavides, la que corresponde a la ubicación de su propiedad, pero no recibieron respuesta.

"Yo le mandé un correo electrónico explicándole la situación, lo que estaba pasando con el condado para que nos ayudara, dándole la locación y la dirección. No tuvo la cortesía ni siquiera de responder al correo electrónico", comenta Carmina.

"Yo hablé con la que creo es su secretaria y pues ella me dio la vueltas y vueltas y no me solucionó nada", recuerda Francisco.

Telemundo 40 Responde acudió con las autoridades del condado. La comisionada del Precinto 1, Sofia Benavides, nos recibió con su equipo de ingeniería. Aseguran que en efecto en un tiempo se prestaba el servicio de agua, pero al llegar SpaceX, muchos de los residentes fueron vendiendo sus propiedades. Al reducir el número de beneficiados, ya no resultó viable para el Condado Cameron. El costo era elevado.

"Ese personal los quitó de que trabajen en las calles y las cosas de mí precinto y se tardan varios días para ir y venir a llevar agua", comenta la Comisionada del Precinto 1.

Además, uno de los terrenos no es lo suficientemente grande como para tener un tanque séptico, pero eso es determinado por una ley estatal.

"La fosa es muy grande y el terreno muy chico no hay manera de que nosotros podamos quebrar las reglas del Departamento de Salud", señala la funcionaria.

Agregó ellos han acudido a las legislaturas estatales buscando que esta regla cambie, pero mientras eso sucede las opciones son nulas.

En relación a la electricidad comentaron que generalmente las compañías que prestan este servicio limitan el acceso si la propiedad en cuestión no cuenta con utilidades como el agua.