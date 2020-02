Padres de Hidalgo salen inconformes de junta escolar

HIDALGO- Varios padres de familia acudieron a la junta de la mesa directiva del distrito escolar el lunes para que sus quejas sobre la seguridad de sus hijos fueran escuchadas durante la sección de comentarios públicos.

Las autoridades afirmaron que sí están haciendo algo al respecto, pero que hay reglas que seguir. No obstante, varios padres salieron inconformes de la reunión.

Después del presunto incidente de acoso escolar en una preparatoria de Hidalgo, más padres han salido a la luz sobre incidentes similares que han ocurrido con sus hijos.

Debido a estas inquietudes y exigiendo cambios, algunos acudieron a la junta de la mesa directiva en la noche del lunes.

Sin embargo, afirmaron que solamente una persona logró hablar y que otros padres se quedaron sin poder hacer comentarios.

"No quieren escuchar a los papás. Queremos quejarnos con ellos, pero no quieren escuchar dicen que hay transparencia en nuestro distrito, pero no hay nada de eso," expresó Bonny de Treviño.

Por su parte, el distrito escolar de Hidalgo comentó a Noticias Telemundo 40 vía telefónica que no es la intención del distrito de no dar la oportunidad de hablar, pero que no puede mostrar favoritismos. Además, el distrito agregó que las reglas dictan que se debe anotar con anticipación para poder participar en la junta.

El abogado del distrito escolar comentó que en la siguiente junta los padres que no pudieron firmar pueden hacerlo y que los miembros de la mesa directiva los escuchará a cuantos quieran emitir sus expresiones.