Otro dolor de cabeza las nuevas inspecciones a camiones que cruzan la frontera desde México

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó nuevamente la inspección de camiones en los puentes internacionales por parte del Departamento de Seguridad Pública, (DPS, por sus siglas en inglés) lo que aseguran retrasa la entrega de productos.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas inició el martes inspecciones exhaustivas a todos los camiones de carga que cruzan hacia la Ciudad de Brownsville por el Puente Veteranos, lo que ha provocado largas filas de camiones de carga en la frontera.

Por su parte Javier Saldívar, representante de Canacar Matamoros, explicó que hubo una instrucción de revisar todas las unidades que cruzaran de México a Estados Unidos.

Según los dueños de negocios afectados, las pérdidas son millonarias por los largos tiempos de espera. "Cruzamos 1,100 camiones diarios. De esos 1,100 solamente cruzamos 300 el martes. Ayer miércoles cruzaron otros 300. Como se ve la situación se ve lo mismo.

De acuerdo a empresarios, se ha formado un caos en el puente internacional conocido como los tomates ya que las filas llegan hasta avenidas en Matamoros. Los camiones pasan mucho tiempo parados, lo cual es preocupante por la inseguridad que se está viviendo.

"No nos podemos quedar a dormir en la fila. Número uno porque no es correcto. Número dos por la inseguridad y realmente como podran ver, no estamos siguiendo las leyes. Entonces, independientemente de que están haciendo esto con la frontera, en teoría, para confirmar que estamos siguiendo el reglamento, el reglamento lo estamos rompiendo desde un inicio", añade Saldívar.

La organización Border Trade Alliance le escribió al Gobernador para mostrar su oposición a las inspecciones. "Este esquema de inspección conduce a largas filas y congestión alrededor de los puertos de entrada y en las comunidades fronterizas y perjudica las cadenas de suministro", añade la organización.