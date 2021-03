Organizan distribución masiva de alimentos en el Bert Ogden Arena

EDINBURG, Texas- El Banco de Comida del Valle del Río Grande tendrá una distribución masiva de alimentos de emergencia por autoservicio la próxima semana.

La distribución será el miércoles, 31 de marzo de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. en el estacionamiento del Bert Ogden Arena, ubicado en 4900 S. I-69 C en Edinburg. Para entrar, utilicen la salida hacia Owassa Rd. y luego giren a la calle Alberta.

Se espera beneficiar a cientos de familias en esta distribución. Cabe destacar que es por orden de llegada, hasta agotar existencias.

Quienes acudan para la distribución, deberán de cumplir con lo siguiente:

