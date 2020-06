Ofrecen programa de amnistía de multas en McAllen

MCALLEN- La ciudad de McAllen informó que está ofreciendo un programa de amnistía para aquellas personas que tengan multas pendientes a pagar sin temor a ser arrestadas o enfrentar cargos adicionales.

El programa comienza el 15 de junio y culmina el 31 de julio.

Durante este período, puede hacer los arreglos de pago correspondientes para pagar por los siguientes métodos:

Acudir a la Corte Municipal de McAllen ubicada en 1601 N. Bicentennial Blvd. de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Llamar por teléfono al 956-681-2900

Enviar un correo electrónico a mcallenmunicipalcourt@mcallen.net

En este programa califican aquellos que ya no han hecho acuerdos previos y aquellos que no están siendo buscados por oficiales por no pagar la infracción.