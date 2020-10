Odeth y su historia de lucha contra el cáncer de seno

Odeth es una mujer del Valle de Texas que se enfrentó al cáncer de seno y, a pesar de haber vivido momentos muy difíciles, en la actualidad orgullosamente dice que resultó victoriosa.

Odeth nunca se imagino lo que la vida le tenia preparado, pues a sus 42 años fue diagnosticada con cáncer de seno.

"¿Que sentí?...¡que se me vino el mundo encima! Me quedé sin habla...me quedé muda y después de 5 minutos con las lágrimas aquí. Ahorita te lo cuento ya no lloro, pero recuerdo exactamente ese momento y la primer pregunta que le digo es doctor, ¿me voy a morir? y me dice no," compartió Odeth.

Afortunadamente, Odeth acudió a tiempo al doctor. Sin embargo, el cáncer estaba en diferentes partes de su seno derecho, por lo que la única opción era extirparlo.

"La naturaleza me había dado un 34D. Orgullosa de ese 34D. Tenerlo que dejar ir tardé tres meses en decidirme. Primero dije no, voy a consultar otra opinión, me fui con otro doctor, me fui como con tres con cuatro doctores para ver si me decían hay un error, se equivocó el otro doctor, no no hay un error," contó Odeth.

Finalmente decidió realizarse la mastectomía radical.

"Esa parte de mi cuerpo era equivalente a mi segunda oportunidad de vida. Dejarlo por vanidad ya no era una opción, lloré, le lloré un millón de lágrimas pero, ¿saben qué? ha sido una de las mejores decisiones de mi vida porque duermo tranquila," afirmó Odeth.

Al principio, odeth utilizó una prótesis externa que se quitaba y ponía en lo que sanaba la cicatriz para realizarse una reconstrucción, ya que ella quería ponerse partes de su propio cuerpo en su pecho.

Fue un proceso de 2 años y 4 operaciones de reconstrucción, un camino bastante dificil de recorrer.

Sin embargo, en el 2015 Odeth ya recuperada y más fuerte que nunca, fundó la organización Educáncer.

"Una organización sin fines de lucro que el objetivo es precisamente ayudar a toda mujer que ha sido diagnosticada con un cáncer de mama, ayudarla en su proceso emocional, en su proceso psicológico," describió Odeth sobre la misión de Educáncer.

Hasta el momento, su fundación ha repartido 300 prótesis de senos en Reynosa, Río Bravo y Matamoros, pero también ayudan a personas en el Valle del Río Grande.

Para quienes necesiten de su ayuda pueden comunicarse al teléfono 956-400-3900.