Obispo de Brownsville pide que Melissa Lucio no sea ejecutada

La cruzada en favor de Melissa Luccio, la mujer del Valle del Río Grande cuya ejecución está programada para el próximo 27 de abril en Texas, tiene un nuevo aliado en Daniel E. Flores, obispo católico de la Diócesis de Brownsville.

El religioso hizo un llamado directo a poner fin, no solo a las ejecuciones por pena de muerte en Texas, si no en todo Estados Unidos. Para Flores, "la muerte no es la respuesta a la muerte". Además, el obispo afirmó que una tragedia no mejora "matando a alguien más". Peor aún, a su juicio "ejecutar a Melissa no le traera paz a sus hijos". Por el contrario, eso solo les causará "dolor y sufrimiento".

Mientras tanto, amigos, familiares y el abogado de Melissa continúan realizado múltiples gestiones para llamar la atención sobre este caso y frenar la ejecución de de esta mujer. Incluso, hace una semana su abogado presentó una moción en la corte del Condado Cameron.

El nuevo recurso legal lo que persigue es que Gabriela García, jueza de Distrito 138 y Luis Saénz, fiscal de distrito del Condado Cameron, sean removidos permanentemente del caso. Como explica Tivon Schardl, abogado Luccio, "miembros de la defensa inicial en el caso de Melissa, su abogado y su paralegal, ahora trabajan para el Fiscal de Distrito y la jueza; y eso es un conflicto de interés".

Otro que se ha expresado a favor de Luccio es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sandra Babcock, miembro de dicha organizacion dijo que “la Comisión consideró la evidencia sobre la vida de Lucio y determinó que fue moldeada por el abuso físico, emocional y sexual, y que las mismas experiencias moldearon su respuesta a un interrogatorio forzado”.

Mientras tanto familiares y activistas tampoco se dan por vencidos. “Hasta que podamos vamos a seguir luchando por Melissa porque ella es inocente”, ha dicho en varias ocasiones Sonia Valencia, hermana de Melissa. Ella ha recorrido varias ciudades de Texas pidiendo clemencia para su hermana. y exhortando a las personas a que vean el documental The State of Texas vs. Melissa.

Cabe recordar que Melissa Lucio fue condenada en 2008 a pena de muerte luego de ser hallada culpable por el fallecimiento de su hija Mariah, de dos años. La niña perdió la vida dos días después de caer por las escaleras de su casa.