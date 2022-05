Nutrióloga ofrece recomendaciones ante escasez de fórmula para bebé

Muchos padres se encuentran desesperados ante la escasez de este producto. Mientras que los médicos han autorizado reemplazar la fórmula para bebés con otras marcas siempre y cuando los ingredientes sean similares. Sin embargo, alertan sobre los peligros para la salud de los pequeños al usar fórmulas caseras.

Contando latas y racionando el polvo, así es como están los padres a medida que aumenta la escasez de esta leche. La demanda del producto ha incrementado de manera exponencial desde que retiraron varias marcas por contaminación.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Mariana Hinojosa, nutrióloga en el Condado Hidalgo, explica que "los grandes cambios que ha hecho WIC en estos meses ha sido aprobar marcas que normalmente no aprobamos, como la marca de Enfamil y la marca de HEB".

La escasez de este producto es tan grande que incluso algunas las tiendas hasta pusieron límites en su venta. Esta semana la Casa Blanca anunció la importación de fórmulas para bebés de otros países y más flexilidad para quienes reciben nutrición suplementaria WIC.

"Si tu bebé está tomando una fórmula digamos similar a Advance, podemos cambiarla a una Enfamil, que es la marca como una alternativa. Sería diferente marca, pero el mismo tipo de fórmula, (con) ingredientes muy similares que el bebé podría tolerar", añade Hinojosa.

Un aspecto importante para los padres es que no se aventuren a hacer una versión casera de este producto. "No hagan leche en su casa, tampoco la diluyan. No hagan nada de eso porque su bebé puede sufrir las consecuencias", advierte Hinojosa.

La escacez de leche de fórmula para bebés a nivel nacional alcanzo el 43 % en la primera semana de mayo. Con los estantes vacíos suenan nuevas alarmas y algunos expertos predicen que esta escasez podría durar el resto del año.

"Estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos. El estado está trabajando día y noche tratando de aprobar más fórmulas, metiendo más marcas. Saben que cuentan con nosotros, con todas las clínicas que están alrededor de su ciudad, en su área". indicó Honojosa. "Yo les recomiendo que hablen a su clínica y pregunten qué otras opciones recomiendan", anadio la nutrióloga.

Si usted es uno de esos padres que tiene dudas en torno a las formulas para bebe abrobadas, puede ingresar a la página www.texaswic.org, donde podrá encontrar información diaria sobre las fórmulas aprobadas y los tamanos.