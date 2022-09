No fueron ovnis, un experto explica importancia de lo que se vio en cielo de Texas

La línea de luces en el cielo de Texas que captó la atención de muchísimas personas la noche del pasado lunes no era otra cosa que el satélite Starlink, de Space X. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de indagar más sobre estos objetos que regularmente causan fascinación en grandes y chicos.

El profesor de astronomía, José Cortez, explica que la principal misión de este sistema de satélites es mejorar la accesibilidad de internet de forma global, pues aún hay áreas rurales y aisladas donde la conectividad es prácticamente inexistente. “Ahorita tiene uno que pagar para tener internet en ciertas localidades, pero si los satélites se ponen en órbita pueden dar más servicio a más gente”, afirma el también profesor de South Texas College STC, por sus siglas en inglés).

El Dr. Cortez corroboró también que en la siguiente década, se aproximan más de cuarenta mil satélites en nuestra orbita. Esto sumaría más de cinco veces la cantidad total de objetos lanzados al espacio en los últimos sesenta años, un inconveniente en el campo de la astronomía.

“El problema de los satélites que están poniendo de comunicaciones es que eventualmente uno de ellos no va a seguir funcionando y hay que recogerlo. ¿Pero cómo se va a traer un satélite que está en órbita? Eso es más difícil. Así que si hay 40,000 objetos en el espacio que no sirven, pero no nos lo podemos traer, entonces es como basura espacial", a;ade el experto.

En conclusión, a pesar de que los satélites para ampliar nuestra comunicación proporcionarán muchos beneficios, astrónomos temen que la gran cantidad de ellos y las luces que emiten puedan bloquear la exploración del espacio para observar fenómenos que nos pudieran afectar, como los asteroides.

La fila de luces que captó la atención de muchos la noche del lunes 12 de septiembre tiene una explicación.