Niño de 4 años y su padre mueren en choque múltiple al norte de Edinburg

WESLACO - Un niño de cuatro años identificado como John Andrew Escamilla y padre de 32 identificado como Mark Anthony Alvarez, murieron durante un choque que involucró a cuatro vehículos y ocurrió a las 2:38 a.m. en la US 281, al sur de FM 1017 y al norte de Edinburg, en el Condado de Hidalgo.

Escamilla fue trasladado al Doctor's Hospital at Renaissance, donde sucumbió a sus heridas. Mientras que Alvarez sucumbió a sus heridas en la escena. Ambos eran residentes de Pharr y viajaban en un auto Hyundai.

Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), la investigación preliminar reveló que un Chevrolet Malibú blanco (ocupado por un conductor masculino) viajaba hacia el norte por la US 281 en el carril hacia el sur. Según DPS, se sospecha que esta persona conducía intoxicada. Aún se espera por los los resultados de los análisis de sangre.

Mientras, una camioneta Chevrolet Colorado blanca (ocupada por una conductora y un niño) circulaba en dirección sur por la US 281. Ella se desvió y salió de carretera para evitar chocar con el Chevrolet Malibú y como resultado perdió el control y se volcó, deteniéndose en la carretera en dirección sur.

Entonces el Hyundai Tucson negro (ocupado por Escamilla y Alvarez) viajaba en dirección sur por la US 281 chocó contra el Chevrolet Malibú, causando que el Hyundai girara en los carriles hacia el sur.

Posteriormente, un camión que viajaba hacia el sur por la US 281 chocó con el Hyundai.

El conductor del camión no sufrió heridas y no fue trasladado al hospital. El conductor y el pasajero del Chevrolet Colorado fueron transportados al Doctor's Hospital at Renaissance con heridas y están en condición estable.

El conductor del Chevrolet Malibú también fue trasladado al Doctor's Hospital at Renaissance en estado crítico.

DPS Troopers están investigando más a fondo este mortal choque.