Niño ahora tiene una familia gracias a pareja del mismo sexo que logró adoptarlo en Edinburg

Tras un largo proceso legal, una pareja del mismo sexo logró el sueño de adoptar a un niño en la corte de Edinburg.

La pareja compuesta por Iván y Salvador decidieron adoptar hace más de un año y tras un largo proceso legal este martes 7 de febrero por fin lo lograron. Entre lágrimas de felicidad, esta pareja celebra como cualquier familia el derecho de brindarle un hogar y amor a Jordan. "No hay palabras para explicar. Es una manera de poder compartir con él buenos momentos, en sus malos momentos y poder guiarlo en la vida y compartir", afirma Iván Román Cardona.

Durante seis meses estos hombres le brindaron un hogar a Jordan, siendo los custodios temporales, lo que les permitió compartir viajes, celebraciones y mucho amor hasta completar el proceso formal de adopción que los convierte en los padres legales de este pequeño. "Es un cambio drástico de no tener niños a tener niños en la casa. Pero es una experiencia muy bonita", añade Román Cardona.

En Estados Unidos el 15% de las parejas del mismo sexo tienen al menos un hijo. Según el censo, las parejas LGBTQ tienen cuatro veces más probabilidades que las parejas del sexo opuesto de tener hijos adoptivos y aunque la adopción de parejas del mismo sexo sigue siendo un tema controversial, hay organizaciones y abogados que luchan por los derechos de estas parejas argumentando que el amor es lo más importante para el bienestar de un niño.

"Aunque su situación sea un poco diferente, no significa que no califican por los mismos derechos o no tienen los mismos derechos en las cortes. La corte lo va a ver como cualquier otra pareja tratando de adoptar y van a ver qué es lo que lo que más beneficia a este niño o niña bebé", explica la abogada Savannah González, experta en derecho familiar.

"Sí, es un proceso intenso, pero es un proceso muy bonito, muy gratificante y hay que darle la oportunidad a estos niños que necesitan alguien que los guíe", opina Román Cardona. Mientras que Salvador Macías, su pareja, le dice a quienes piensan en la adopción es "que se den la oportunidad de dar algo para atrás...".