Mujer vive angustiada al no saber dónde está su hermana luego de ser abandonada al cruzar la frontera

Emma Ocampo vive con la incertidumbre de no saber dónde se encuentra su hermana Lilian Ocampo, de 30 años.

Visiblemente angustiada, esta mujer dice que no sabe si Lilian está bien o mal luego de que fuera abandonada a su suerte tras cruzar la frontera entre México y Texas. La última vez que tuvo noticias de ella fue el 8 de junio cuando le dijo que ya había cruzado el río Bravo y se encontraba en McAllen, Texas.

Sin embargo, pasaron los días y Emma no tuvo más noticias de su hermana. "Otra hermana mía, la mayor, se comunicó con el coyote y le dijo por qué no nos dan noticias de mi hermana", explicó Emma a Telemundo 40. "El le dijo que ella quedó abandonada el 12 de junio en el desierto de Falfurrias y Riviera, a tres horas de salir a la (carretera) 285", añadió la mujer.

Emma indicó que ha buscado ayuda de ICE, la Patrulla Fronteriza y del Consulado de Honduras para localizar a su hermana. Hasta el momento ella no aparece viva ni muerta, explica la mujer. "Lo que decimos es que pues a lo mejor alguien la tiene pero, pues no la deja comunicarse con nosotros", añade Emma.

El trayecto para muchos de los migrantes no es nada fácil y el de Lilian no fue la excepción. "No sabemos dónde está. No sabemos por qué tanto sacrificio y no lo pudo hacer. Ella estuvo dos meses en camino, en bodegas y ella ya quería salir de ahí para quedarse ahí botada¨, lamenta Emma.

Si usted la reconoce o sabe dónde se encuentra Lilian comuníquese al 720-603-7846.