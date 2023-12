Mujer pierde ahorros al ser estafada por falso Alejandro Fernández

Una gran admiradora de Alejandro Fernández dice que fue víctima de una terrible estafa en la que perdió todos sus ahorros.

Para Lupita Manso ha sido una experiencia muy dura, y aunque dice que le avergüenza haber caído, no se quiso quedar callada para evitarles a otros terminar en la misma situación. Es que ella pensaba que el mismo Potrillo se estaba comunicando con ella, cuando en realidad no era así.

La mujer descubrió a Fernández a los 17 años, justo cuando había terminado con un novio. Así nació su amor y admiración por el Potrillo.

Desde entonces, como fan, ella sigue sus publicaciones en redes sociales y hace comentarios en páginas relacionadas al artista. Pero recientemente sus mensajes obtuvieron respuesta.

"Me estaban proporcionando una dirección en la que podía comunicarme directamente con la celebridad", relató Lupita.

Emocionada, entabló comunicación con el supuesto representante de Fernández, quien la invitó a ser miembro del club de fans. Al poco tiempo, alguien le hizo creer que era el mismo Alejandro Fernández y le pidió algo más.

Para ser fan tendría que pagar, a lo que ella accedió. A cambio supuestamente tendría acceso especial al concierto de Fernández el 24 de septiembre.

Entonces le dijeron que tendría que pagar $1,310 por estar al frente en una zona VIP.

Lupita dice que cuando fue a comprar las tarjetas que le pidieron, incluso el gerente de la tienda le puso un alto, advirtiéndole que podía ser una estafa. Sin embargo, estaba tan ilusionada que no hizo caso, las compró y envió todos los códigos.

Con la esperanza de que todo fuera verdad, el día del evento Lupita se presentó. "Llego al lugar, pido información y me dicen aquí no hay ningún registro. Yo me iba para atrás", expresa Lupita.

"Son personas que estuvieron estudiando mis gustos. Así como a través de las conversaciones me estuvieron estudiando. Dijeron, a esta tonta ingenua va a caer y sí caí", reconoce Lupita.

Facebook alerta a sus usuarios de esta y otras estafas. Específicamente advierte sobre supuestas páginas de famosos, recomendando no enviar dinero.

Intentamos contactar a los representantes de Alejandro Fernández, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Recuerde que hay que ser muy cuidadoso en las redes sociales. Investigue y no se deje presionar por nadie.

Recuerde que los estafadores comúnmente piden pagos con tarjeta de regalo. Así que si eso le pasa, tómelo como una alerta. No caiga. Repórtelo y corte la comunicación.