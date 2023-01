Migrante muere varias horas después de ser detenida por Patrulla Fronteriza en Eagle Pass

Aduanas y Protección Fronteriza informó que una mujer que detuvieron aproximadamente a dos millas al sur del Puente Internacional II de Eagle Pass, en Texas, murió luego de que fuera procesada por agentes y culminara una revisión médica en el centro de procesamiento Firefly Soft Sided, también en Eagle Pass.

El lamentable incidente ocurrió el pasado 2 de enero de 2023, aunque no fue reportado a los medios hasta el domingo 15 de enero del mismo año en un comunicado de prensa.

Según las autoridades migratorias, agentes transportaron a la mujer, quien era cubana, al centro de procesamiento y fue registrada aproximadamente a las 10:33 am. Entonces fue examinada médicamente aproximadamente a las 11:44 am e informó al coordinador de procesamiento de la Patrulla Fronteriza que tenía presión arterial alta y que estaba tomando medicamentos. Una enfermera contratada por Aduanas y Protección Fronteriza evaluó a la mujer aproximadamente a la 1:33 pm. Durante la revisión la fémina supuestamente no se quejó de dolor en el pecho y la enfermera le recomendó que siguiera tomando su medicina. Posteriormente se autorizó a la mujer a viajar y la enfermera la hizo sentarse en un banco cercano a la salida de la instalación de procesamiento. Esa zona es un área de espera donde se ubica a los migrantes antes de ser transportados a otra instalación.

Precisamente aquí donde la fémina se derrumbó en el suelo cerca de otras dos migrantes aproximadamente a las 2:09 pm. Un oficial de seguridad y un técnico médico de emergencia escucharon la conmoción, acudieron a ver qué sucedía y encontraron a la mujer en el piso. Mientras el EMT evaluaba a la fémina, llegaron dos enfermeras e inmediatamente comenzaron la resucitación cardiopulmonar en la mujer. El EMT corrió al departamento médico en busca de un desfibrilador externo automático y regresó a donde estaba la mujer. Mientras tanto, una agente se comunicó con el 911 y solicitó servicios médicos de emergencia aproximadamente a las 2:10 pm. El EMT y la enfermera practicante utilizaron el desfibrilador en la mujer. El EMT y las enfermeras continuaron con la resucitación cardiopulmonar de la mujer mientras esperaban la llegada del EMS.

El EMS del Departamento de Bomberos de Eagle Pass llegó y se hizo cargo de la atención médica de la mujer aproximadamente a las 2:27 p.m. El Departamento de Bomberos de Eagle Pass EMS transportó a la mujer al Centro Médico Regional de Fort Duncan. La mujer llegó al hospital aproximadamente a las 3:00 p. m., y el personal del hospital continuó con las medidas para salvarle la vida. Poco tiempo después, el personal del hospital declaró muerta a la mujer después de consultar con el Juez de Paz del Condado de Maverick.

Este incidente está siendo revisado por la Oficina de Responsabilidad Profesional del Juez de Paz y Aduanas y Protección Fronteriza del Condado de Maverick. También se notificó a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.