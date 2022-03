Mujer del Valle del Río Grande se hace famosa con sus videos cómicos en TikTok

A Marisol Huerta la fama le llegó en plena pandemia, cuando creó a Chulis, un personaje que ha cautivado al público mucho más allá del Valle de Río Grande, lugar donde reside en Texas.

"Cuando la gente me empezó a hablar y me dice: 'Marisol tu video está acá y está allá. Tiene tres millones, cuatro millones, 11 millones, 20 millones (de views). Queremos más", explicó Marisol a Telemundo 40 sobre su súbita fama lograda gracias a TikTok.

"Mucha gente se enamoró de este personaje (Chulis) porque se identificaban. Siempre (trae) de cabeza a su mamá. Tengo tantas historias de ella. (He) escrito de ella como no te imaginas", añade la talentosa creadora, quien tiene casi dos millones de seguidores en TikTok, donde aparece como Artesol956.

Pero la fama no llegó sin arriesgarse. "Al principio siempre tenía mucho miedo porque como antes era maquillista profesional. Ya después no nos dejaban tocar a nadie. No podíamos trabajar en el spa. Dije yo: '¿Qué voy a hacer?' Había personas que me decían: 'De eso no vas a vivir'", relata al recordar sus inicios en la plataforma gigital tras el inicio de la pandemia, cuando se recomendó el distanciamiento físico como protección contra el COVID-19.

Como en toda red social, no todo es risa y alegría. "Hay personas que te pueden robar tus personajes", situación que la hizo sentir muy mal y hasta la deprimió. Sin embargo, esto no impidió que continuara creando y cosechando triunfos como creadora de contenido.