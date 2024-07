Mujer de Brownsville divide su tiempo entre ser policía y su pasión por la música tejana

La oficial de policía Ruby Anne Pérez divide su tiempo entre hacer cumplir la ley y su pasión por la música tejana, lo cual la llevó a ganar un prestigioso reconocimiento.

Ruby Anne es originaria de Brownsville y ha trabajado para el Departamento de Policía por 21 años.

"Quiero hacer algo con mi vida para ser un ejemplo para las mujeres y para que ellas sepan que no están solas y que podemos hacer algo para ellas", afirma la intérprete.

Su juramento es ayudar y proteger a la comunidad, pero su pasión siempre ha sido la música. Desde pequeña Ruby Anne canta y profesionalmente comenzó en el 2017, cuando audicionó en The Voice, en Austin, En el 2018 comenzó a hacer conciertos y su sueño finalmente se cristalizó.

"En el 2021 ya sacamos la canción de mi primer sencillo que se llama Mi Cumbia,. que pegó número uno y ya hicimos los videos musicales, que también pegaron número uno", relata Ruby Anne.

Ella ha recibido varios reconocimientos musicales y este pasado mayo del 2024 tuvo cuatro nominaciones a los All Star Music Awards, llevándose el galardón de “Best Female Entertainer of the Year”.

"Estoy bien orgullosa, pero no nomás de mí, porque somos un equipo", explica Rubu Anne, quien reconoce que sin su grupo no no hubiera sido reconocida como entreteeiner of the year.

Hasta el momento tiene siete canciones y está a punto de teminar su álbum con melodías como “Ay Dios mío remix”, Mi cumbia, Porque duele el amor y Por un segundo, entre otros.

"Me da mucho gusto que yo pueda animar, especialmente a las niñas y a las mujeres. Ah, puedo ser policía y puedo ser cantante. Todo se puede en la vida, nomás que le eches ganas y que no dejes que nadie te diga que no, porque sí se puede",

Ruby Anne también tiene su lado altruista. Ya sea como policía o como cantante siempre esta ayudando y sirviendo a la comunidad, apoyando las escuelas, hospitales y albergues de animales. Pero su sueño es ir a los Grammy.

Cada quien tenemos nuestros sueños y pues claramente de seguirle echando ganas con la policía y ayudando a los ciudadanos de Brownsville.

Por supuesto el apoyo de su esposo e hijos es crucial, sin embargo también cuenta con el apoyo de su trabajo. "Estoy bien feliz de ser de aquí y que haya ganado un premio en San Antonio", añade Ruby Anne.

En un mundo donde la profesión de policía y cantante de música tejana es predominada por hombres, Ruby Anne es el testimonio de como una mujer puede triunfar en ambos campos , por su determinación talento y dedicación hoy la oficial Ruby Anne Pérez es nuestro Orgullo 956.